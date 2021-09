„Pack’s in die Box“ startet

Speyer. Im Durchschnitt produziert ein Mensch in Deutschland rund 108 Kilogramm Verpackungsmüll pro Jahr – eine unglaubliche Menge, die es zu reduzieren gilt. Die rheinland-pfälzische Kampagne zur Müllvermeidung wurde daher kürzlich erweitert: „Pack’s in die Box“ lautet das Motto des neuesten Bausteins der Dach-Kampagne „Müll nicht rum“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ziel ist es, die Menschen so zu sensibilisieren, dass zum Einkaufen eigene Mehrwegboxen mitgebracht und in teilnehmenden Supermärkten, Geschäften oder Verkaufsstellen befüllt werden können, um so wirksam Einwegverpackungen einzusparen. Vielerorts gibt es bereits Leihsysteme für Boxen, die dann zum Beispiel an der Wurst- oder Käsetheke genutzt werden können.

Das ist auch während der Corona-Pandemie problemlos umsetzbar, beispielsweise durch ein Tablettsystem. Dabei legen die Kunden die Box geöffnet auf ein Tablett, das Verkaufspersonals nimmt dieses an sich, gibt die gewünschte Menge des Produkts hinein, reicht das Tablett zurück und die Kunden verschließen die Box selbst – völlig kontaktlos.

Den Startschuss für diese Erweiterung der Kampagne gab Umweltministerin Anne Spiegel aus Speyer zusammen mit Steffen Blaga von der IHK Pfalz vergangene Woche im Unverpackt-Laden in der Wormser Straße. Auch die städtische Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann freute sich dabei über das zukunftsweisende Konzept der Unverpackt-Läden: „Das ist ein Ort, an dem bereits eindrucksvoll gezeigt wird, wie verpackungsfrei eingekauft werden kann.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bereits 19 Geschäfte im Land

Unverpackt-Läden sind, wie der Name vermuten lässt, Einkaufsgeschäfte, die völlig frei von Einwegverpackungen sind und in denen nicht nur Lebensmittel, sondern beispielsweise auch Körperpflegeprodukte angeboten werden. Zu den 19 bereits etablierten Geschäften dieser Art in Rheinland-Pfalz sollen noch neun weitere hinzukommen.

Als neuester der insgesamt fünf Bausteine des Dach-Projekts „Müll nicht rum“ des rheinland-pfälzischen Klimaschutzministeriums steht „Pack’s in die Box“ für nachhaltige und innovative Alternativen zur herkömmlichen Plastiktüte. zg

Info: Weitere Informationen zur Müllvermeidung liefert die Website https://muellnichtrum.rlp.de