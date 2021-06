Paradiesgarten wird wieder zur Open-Air-Stätte

Speyer. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr organisiert das Kulturbüro der Stadt Speyer zusammen mit dem Bauverein der Dreifaltigkeitskirche vom Freitag, 30. Juli, bis Sonntag, 22. August, die Neuauflage des sommerlichen Open-Air-Festivals im Paradiesgarten der Dreifaltigkeitskirche. In das Programm integriert ist in diesem besonderen Jahr auch die Konzertreihe „Jazz im Rathaushof“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Im vielfältigen Festival-Line-Up sind auch in diesem Sommer zahlreiche Akteure der Speyerer Kulturszene vertreten. Eröffnet wird der Konzertreigen am Freitag, 30. Juli, 19 Uhr, mit Stefan Hering Cerins „Wundertüte“, einer Hommage an den 80-jährigen Bob Dylan, realisiert von einer illustren Künstlerschar.

Partnerstädte sind dabei

Auch Speyers Partnerstädte mischen dieses Mal mit: Aus Ravenna wird am Sonntag, 1. August, 11.30 Uhr, ein Quartett mit italienischen Opernarien auf der Bühne stehen. Ein Kursker Abend ist am Freitag, 13. August, 19 Uhr, mit der Berliner Band „Apparatschik“ geplant, die mit „Taiga Tunes & Soviet Grooves“ nach Speyer kommt. Hinzu kommen Bands, die seitens der Stadt für Veranstaltungen gebucht waren, aber aufgrund der mehrfachen Corona Lockdowns bisher nicht auftreten konnten. Das Programm reicht von Klassik, Rock-Pop, Polka, Swing und Jazz bis hin zu einer Lesung und Performance von Britta und Christian Habekost, die am Samstag, 31. Juli, 19 Uhr, den vierten Band ihrer Elwenfels-Reihe vorstellen werden.

„Die Kulturbranche war in den zurückliegenden Monaten von einem sehr langen, mitunter existenzbedrohenden Stillstand betroffen“, sagte Bürgermeisterin Monika Kabs beim Pressegespräch. Deshalb ist es auch in diesem Sommer besonders wichtig, den Künstler wieder eine Bühne zu bieten und ihnen und uns als Zuhörer kulturelle Begegnungen zu ermöglichen.

Auch Christine Gölzer, Pfarrerin der Dreifaltigkeitskirche, freut sich über die Neuauflage der Paradiesgarten-Konzerte, zumal der Erlös aus der Bewirtung bei den Konzerten erneut in die Anschaffung einer neuen Orgel für die Kirche fließt.

Kartenvorverkauf beginnt

„Endlich wieder live und mit Publikum“, heißt es dann im Paradiesgarten der Dreifaltigkeitskirche. Darüber freuen sich Kulturschaffende und das Publikum gleichermaßen. Der „Eintritt“ ins Paradies ist für 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) bei den Abendveranstaltungen und 10 Euro (ermäßigt 8 Euro) bei den Sonntags-Matineeveranstaltungen zu haben. Die Paradiesgarten-Konzerte sind Teil der Kampagne „Speyer.Kultur.Support“, die bereits zu Beginn der Pandemie von der Stadt ins Leben gerufen wurde, um freischaffende Künstler und Musiker zu unterstützen. zg

