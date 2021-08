Parcours mit Blick auf Dom

Speyer. In Zusammenarbeit mit der Polizei, der Jugendfeuerwehr, dem Technischen Hilfswerk (THW), dem Einzelhandel und der Jugendförderung der Stadt wird eine Kettcar-Rallye unter dem Motto „Kinder an die Macht“ auf die Beine gestellt. Am Samstag, 11. September, können sich 70 Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren auf der Maximilianstraße zwischen 14 und 17 Uhr in Startgruppen von jeweils fünf Piloten heiße Rennen liefern.

Zwischen Domplatz und Geschirrplätzel wird ein sehr anspruchsvoller Parcours mit schnellen Kurven, eingebauten Schikanen, einem Tunnel, einer Wippe und einer Brücke aufgebaut, der den jungen Rennfahrern einiges abverlangt. Fünf bis acht Minuten werden für eine Runde eingeplant, schreiben die Veranstalter.

Gewertet werde nach einem Punktesystem, bevor die Siegerehrung auf der Steinbühne im Domgarten stattfindet. Unabhängig von der erreichten Punktezahl erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde und eine gefüllte Tasche mit Preisen.

Bei der Rallye gelten die gängigen Abstands- und Hygieneregeln. Die Kettcars werden nach Auskunft der Organisatoren nach jedem Gebrauch desinfiziert. zg

Info: Weitere Infos und Anmeldung unter www.jufö.de