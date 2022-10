Parkplatzbau wird verschoben

Speyer. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Speyer (SWS) ist in der jüngsten Sitzung der Empfehlung der Geschäftsführung gefolgt, die Baumaßnahmen öffentlicher Parkplatz in der Straße am Neuen Rheinhafen und Wohnmobilstellplatz in südlicher Richtung davon in das Jahr 2024 zu verschieben.

Für den öffentlichen Parkplatz wären für die Verkehrsbetriebe Speyer, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Speyer (SWS), Mehrkosten von über 30 Prozent fällig geworden (Erhöhung von 206 000 auf 835 000 Euro). Zwischen Neuem Rheinhafen, Jugendherberge und bademaxx-Parkplatz sollten zirka 290 Stellplätzen und eine Bushaltefläche für mehrere Fahrzeuge entstehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Im südlichen Anschluss zum Parkplatz befindet sich eine Fläche von zirka 2500 Quadratmetern, auf der 20 Stellplätze für Wohnmobile, ausschließlich zum Kurzzeitaufenthalt, errichtet werden sollten. Die Kosten für das Bauvorhaben sind um über 40 Prozent gestiegen. Erforderlich wäre eine Erhöhung um 145 000 auf 480 000 Euro gewesen.

„Aufgrund der extremen Kostensteigerung können wir die beiden Baumaßnahmen in diesen für uns alle wirtschaftlich schwierigen Zeiten nur verschieben“, betonte SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring und erläuterte die Hintergründe: „Die ursprünglichen Kostenberechnungen beider Bauvorhaben sind vom Frühjahr 2021. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage sind die Preise stark angestiegen. Zum Zeitverzug für Vergabe und möglichen Baubeginn beider Vorhaben kam es aufgrund der späten Erteilung der wasserbaurechtlichen Erlaubnis in Zusammenhang der gesamten Baugenehmigungsphase. Die Baugenehmigung lag erst im Frühsommer 2022 vor.“ Auch sei es nicht akzeptabel gewesen, dass eine zur Erzeugung von erneuerbaren Energien vorgesehene Photovoltaikanlage für versiegelte Flächen und Parkplätze – bedingt durch Auflagen für eine aufwändige Fundamentierung im Hochwasserbereich – wirtschaftlich nicht dargestellt werden konnte. zg