Patienten finden jetzt modernste Zimmer vor

Speyer. Das Sankt Vincentius Krankenhaus geht auch mehr als 100 Jahre nach seiner Eröffnung mit der Zeit. 15 Jahre Planung und Vorbereitung sowie fünf Jahre Bauzeit für den Abriss des 1928 errichteten Altbaus und Neubau an gleicher Stelle – und das bei laufendem Krankenhausbetrieb – haben jetzt mit der Einweihung des neuen Bettenhauses ihr vorläufiges Ende gefunden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ziel erreicht!“ Dr. Wolfgang Schell, der Vorsitzende der Krankenhaus-Stiftung der Niederbronner Schwestern, die Trägerin der Klinik ist, kündigte geladenen Gästen, Mitarbeitern, Beteiligten und Zuschauern eines Livestreams der Feierstunde den Einzug der ersten Patienten in die vier weitgehend interdisziplinären Pflegestationen mit 120 Betten unmittelbar nach Ostern an.

Bau der Superlative

In zwei Unter- und fünf Vollgeschossen verteilen sich auf rund 9000 Quadratmetern Nutzfläche zudem Aufenthalts-, Entsorgungs- und Funktionsräume, Cafeteria, Küche, Krankenhaus-Archiv und Technikzentrale. Jeweils 30 Betten stehen vom Erdgeschoss bis zum dritten Obergeschoss in hellen, modern und freundlich gestalteten Ein-, Zwei- und Dreibettzimmern mit eigener Nasszelle bereit. Das vierte Obergeschoss ist schon auf den bedarfsabhängigen Ausbau einer Pflegestation mit weiteren 37 Betten vorbereitet. Damit wächst die Bettenkapazität des Vincentius Krankenhauses von derzeit 219 auf 256 Pflegeplätze. Das neue Bettenhaus präsentiert sich auf 44 Metern Länge, ist 23 Meter breit und 22,80 Meter hoch. 3,80 Meter liegen unter der Erde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Um Patienten möglichst frühzeitig wieder zu aktivieren und ihnen Therapien außerhalb des Bettes anzubieten, gibt es in jeder Station einen 80 Quadratmeter großen Aufenthaltsraum, den Patienten und ihre Besucher nutzen können. Als „Räume zum Gesundwerden“ beschrieb Dr. Schell das damit verbundene Konzept. Das Krankenhaus folgt dem Leitspruch, der schon auf seinem Grundstein verankert ist: „Gott zur Ehre – den Menschen zum Heil.“ Eine neue Krankenhausküche entsteht zudem. Im Sankt Vincentius Krankenhaus wird also weiterhin bewusst selbst gekocht.

Nach Abschluss des zweiten Bauabschnitts, der noch in diesem Monat startet, soll die Cafeteria inklusive Terrasse mit Blick zur Holzstraße im Sommer 2023 für Angehörige und Gäste eröffnet werden. Im September 2019 konnte termingerecht Richtfest des Bettenhauses gefeiert werden. Mitten in der Innenausbauphase kam es im Frühjahr 2020 pandemiebedingt zu Personalausfällen in den Baufirmen und ab 2021 zu verstärkten Materiallieferengpässen. Damit erklärt sich die Verzögerung der Fertigstellung dieses Bauabschnitts um mehrere Monate.

Architekt Gerhard Kunkel vom Architekturbüro SKP Architekten aus Heppenheim berichtete von einem im Übrigen unfall- und störungsfreien Ablauf der Arbeiten. „Wo wären wir ohne Klaus Diebold?“, würdigte er den unermüdlichen Einsatz des ehemaligen Verwaltungsdirektors des Krankenhauses für den Neubau. Er habe das Projekt auf Kurs gehalten, so Kunkel.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Digital auf neuestem Stand

„Die Infrastruktur für W-Lan ist hergestellt“, wies Diebolds Nachfolgerin Anne-Kathrin Schmalz auf einen weiteren Schritt der Klinik in die digitale Zukunft hin. In den Bereichen elektronische Patientenakte, mobiles digitales Arbeiten und Medikationsmanagement plant das Sankt Vincentius Krankenhaus Projekte mit rund 1,7 Millionen Euro Zuschüssen aus dem Krankenhaus-Zukunftsfond.

Von den mehr als 21 Millionen Euro Gesamtbaukosten des Neubaus haben die Niederbronner Schwestern knapp neun Millionen Euro ins Bettenhaus investiert, etwa 12,5 Millionen Euro hat das Land übernommen. Dr. Denis Alt, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit in Rheinland-Pfalz, betonte die Bedeutung wohnortnaher, flächendeckender und wirtschaftlicher Krankenhausversorgung im Land. Nach dem Grußwort zur Einweihung des neuen Bettenhauses überreichte er dem Krankenhaus zudem zwei weitere Förderbescheide in Höhe von 3 686 843 Euro. 3,47 Millionen Euro gelten als Zuschuss für die mit stetig steigenden Fallzahlen notwendig gewordene Erweiterung und Modernisierung der Zentralen Notaufnahme. Mit den übrigen Mitteln soll ein durchgehend digitales Medikationsmanagement für mehr Arzneimitteltherapiesicherheit eingerichtet werden.

Bedarfsgerechte Versorgung

„Die bewilligten Mittel sind einwichtiger Beitrag zur zukunftsweisenden Stärkung des Krankenhausstandorts konkret hier vor Ort und somit natürlich für die Patienten im ganzen Land. Nicht erst die Pandemie hat uns deutlich gemacht, wie wertvoll unsere Kliniken im Land sind. Wir schreiben die Krankenhausversorgung auf hohem Niveau fort, damit die Menschen bedarfsgerecht, schnell und umfassend versorgt werden können“, sagt Dr. Alt.

Wolfgang Schell zeigte sich erfreut über die weitere Förderung. „Die Landesregierung investiert damit in die Zukunft des Sankt Vincentius Krankenhauses und bringt zum Ausdruck, welch wichtigen Beitrag wir mit rund 600 Mitarbeitern und mehr als 200 Auszubildenden zur medizinischen Versorgung der Bürger in Speyer und der Region leisten“, sagte er.

Die seit mehr als 100 Jahren andauernde medizinische Erfolgsgeschichte des Vincentius Krankenhaus werde jetzt fortgeschrieben, betonte Stefanie Seiler, Oberbürgermeisterin der Stadt, und würdigte die Bedeutung richtiger Antworten auf Herausforderungen der Zukunft, die die Klinik mit der Entscheidung für den Neubau gefunden habe.

„Gott sei Dank! Hier bin ich in guten Händen.“ Mit diesen Worten zur Segnung des neuen Bettenhauses würdigte Dompfarrer Matthias Bender die Verschmelzung fachlicher Kompetenz mit menschlicher Zuwendung, die hier jeden Tag gelebt werde. Im alten wie im neuen Haus. zg