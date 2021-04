Pfälzer Winzerinnen posieren für Kalender

Speyer. Guter Wein kommt aus der Pfalz. Darüber lässt sich, zumindest wenn es nach den Speyerern Sabine Miller, Rainer Moster und Alexander Walch geht, nicht streiten. Im vergangenen Sommer kam den drei Weinliebhabern eine besondere Idee: Warum nicht das Augenmerk von dem beliebten Getränk auf jene lenken, die es produzieren?

Schnell wuchs die Vorstellung, einen Winzerinnenkalender für das Jahr 2022 auf den Markt zu bringen. Miller, Moster und Walch erarbeiteten ein Konzept und sprachen mit vielen Winzerinnen aus der Pfalz. Schließlich werden sie die Hauptfiguren auf den zwölf Kalenderblättern sein. Mit künstlerischen schwarz-weiß Bildern zeigt der Speyerer Fotograf Rainer Moster die verschiedenen Charaktere der Winzerinnen und fängt ihre individuelle Geschichte in einem Bild ein.

Die Crowdfunding-Kampagne für den Winzerinnenkalender 2022 ist bereits gestartet, die Anzahl der Unterstützer und die Finanzierung des Projekts wachsen täglich. Sobald die Crowdfunding-Kampagne erfolgreich abgeschlossen ist, beginnt die Planung der Shootings und die Produktion des Kalenders.

Nachfolger vorstellbar

Die Winzerinnen, die im Kalender zu sehen sein werden, sind Jasmin Eck, Karoline und Dorothee Gaul, Katharina Krieger, Victoria Lergenmüller, Yvonne Libelli, Sabine Mosbacher-Düringer, Ines Rehm, Barbara Roth, Daniela Töpfer, Katrin Wind, Susanne Winterling und Mira Wolf. Wer die Mai-Winzerin sein oder welche der Damen im Oktober die Wände schmücken wird, das ist noch offen.

„Wir haben uns zunächst auf die Winzerinnen in der Pfalz konzentriert. Wenn der Kalender gut angenommen wird, können wir uns aber auch gut vorstellen, einen weiteren Kalender zu produzieren“, erzählt Alexander Walch im Gespräch mit unserer Zeitung – „und dann vielleicht auch mit Winzerinnen aus einem weiteren Umkreis.“

Wichtig war den Verantwortlichen, dass mit dem Kalender eine soziale Einrichtung unterstützt wird: Pro verkauftem Kalender werden deshalb 2,22 Euro an das Frauenhaus in Speyer gespendet. „Wir wollten ein lokales Projekt fördern. Da kam uns schnell das Frauenhaus in den Sinn, das eine wichtige Anlaufstelle für Frauen ist, die häusliche Gewalt erfahren“, erklärt Walch. Außerdem werden neue Plätze im Frauenhaus dringend benötigt, weshalb ein Neubau geplant ist.

Noch bis Freitag, 21. Mai, können Unterstützer Geld spenden und damit zur Realisation des Kalenders beitragen. „Wer spendet, kann sich auch direkt ein Exemplar sichern“, sagt Walch. Die Freude auf die Fotos sei groß. Zumal der Kalender auch gleich die Premiere aus dem Fräuleinwunderverlag sein werde, den Sabine Miller, Rainer Moster und Alexander Walch gemeinsam gegründet haben.

Zur Kampagne geht's hier.