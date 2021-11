Pfarreien in der Metamorphose

Speyer. Wo stehen die Pfarreien im Bistum Speyer sechs Jahre nach der Pfarreireform „Gemeindepastoral 2015“ und der Einführung des Seelsorgekonzepts „Der Geist ist es, der lebendig macht“? Antworten darauf gab eine Veranstaltung mit Professor Bernhard Spielberg und Antonia Lelle vom Lehrstuhl für Pastoraltheologie der Uni Freiburg und des Zentrums für angewandte Pastoral (ZAP). Sie haben im Frühjahr 750 Aktive aus den Pfarreien befragt, 625 ehrenamtliche und 125 hauptamtliche Mitarbeiter.

Die Ergebnisse geben interessante, teils aufrüttelnde Einblicke. Seit dem Einschnitt 2015 haben die Pfarreien vor allem ihre liturgischen und katechetischen Angebote intensiviert. Durch zentrale Feiern wurde das Gottesdienstangebot reduziert. Gleichzeitig wurden einige neue und originelle Initiativen gestartet, zum Beispiel Alphakurse, Segensfeiern für Verliebte, nächtliche Kirchentouren oder Tiergottesdienste.

Auffällig war die häufige Nennung negativer Emotionen, von Kirchenverdruss und Anonymität bis zum Verlust von Nähe und persönlicher Zuwendung. Da war zum Beispiel von der „Notgemeinschaft in einem Zugabteil“, einer „Ansammlung von Inseln“, einer „Bauruine“ und einem „Schiff ohne Steuermann“ die Rede, aber auch von einer „Weinstube“ und einer „großen Familie“. „Diese Bilder zeigen die tiefe Krise, in der sich die Kirche und die Pfarreien aktuell befinden“, erläuterte Antonia Lelle. Die Pfarrei werde häufig als institutionell vorgegebene Organisationseinheit gesehen, in der man nun „Qualverwandtschaften“ eingehen müsse. „Dabei droht ihnen der Verlust der Identität, ohne dass eine neue sichtbar wäre.“

Aus Sicht der Aktiven waren vor allem der neue Zuschnitt der Pfarreien und die Zusammenarbeit in den neuen Pastoralteams maßgeblich für die Veränderungen. Dem Seelsorgekonzept des Bistums schreiben sie eine nachrangige Bedeutung zu, mit Ausnahme des Kapitels zu den Standards in der Seelsorge. Das pastorale Konzept der Pfarrei betrachten weniger als zehn Prozent der Befragten als Gewinn, noch weniger das Immobilienkonzept. Ebenfalls im Blick: die neu eingerichteten Regionalverwaltungen. Die Erfahrungen haben viele Aktive als durchwachsen geschildert. Ganz oben auf der Wunschliste: klarere Zuständigkeiten, kompetentes und nicht überlastetes Personal und eine stärkere Dienstleistungsorientierung. Die Einrichtung der zentralen Pfarrbüros wurde von der Mehrheit als sinnvoll eingeschätzt.

Sturm: Das ist heilsam schockierend

Bernhard Spielberg verglich die Umbrüche mit der Metamorphose einer Raupe zum Schmetterling. „Aus den toten Zellen der Raupe werden die inneren Organe des Schmetterlings gebildet“, machte Spielberg Mut zum Kulturwandel in der Kirche. Generalvikar Andreas Sturm nannte die Ergebnisse der Evaluation „heilsam schockierend“. Klar sei: „Wir brauchen neben den Pfarreien auch andere Orte von Kirche.“ Sturm lud dazu ein, Anregungen in die weitere Diskussion einzubringen. is