Pfingsten im Dom feiern

Speyer. So eine Kathedrale wie der Speyerer Mariendom bietet die perfekte Kulisse für Pfingsten. Am Pfingstsonntag, 5. Juni, um 10 Uhr feiert Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann ein feierliches Pontifikalamt. Der Mädchenchor, die jungen Männerstimmen der Domsingknaben und der Domchor musizieren gemeinsam mit dem Domorchester unter Leitung von Kapellmeister Markus Melchiori die „Missa solemnis in C“, KV 337 von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Es handelt sich dabei um Mozarts letzte vollständige Messvertonung, die er 24-jährig im März 1780 für den Salzburger Dom geschrieben hat. Vokalsolisten sind Marina Herrmann (Sopran), Rebecca Blanz (Alt), Jarno Lehtola (Tenor) und Leon Tchakachow (Bass).

Die Pfingstvesper um 16.30 Uhr wird von der Schola Cantorum Saliensis unter Leitung von Christoph Keggenhoff mit deutschen Vesperpsalmen und Gregorianik gestaltet.

Weihbischof und Dompropst Otto Georgens steht dem Pontifikalamt am Pfingstmontag, 6. Juni, um 10 Uhr vor. Eine Kantorenschola der Dommusik singt die Missa brevis in C von Robert Jones (*1945) und deutsche Wechselgesänge aus dem Gotteslob. Ein achtköpfiges Ensemble der Dombläser spielt festliche Bläsermusik von Giovanni Gabrieli, Samuel Scheidt und Jean Langlais. Die Leitung haben Domkantor Joachim Weller und Markus Melchiori.

Weitere heilige Messen im Speyerer Dom werden am Pfingstsonntag und Pfingstmontag jeweils um 7.30 und 18 Uhr gefeiert. In der Früh- und Abendmesse am Pfingstsonntag spielt der zweite Domorganist Christoph Keggenhoff die Orgel. Das Pontifikalamt, die Pontifikalvesper am Pfingstsonntag und alle drei Gottesdienste am Montag werden von Organist Markus Eichenlaub gespielt.

An Pfingsten feiern die Christen das Fest des Heiligen Geistes, der auf die Apostel herabkam, als diese in Jerusalem versammelt waren (Apostelgeschichte 2). Der Heilige Geist ist nach kirchlicher Lehre in die Welt gesandt, um Person, Wort und Werk Jesu Christi in der Geschichte lebendig zu erhalten. is