Speyer. Die Volkshochschule und die Stadtbibliothek Speyer machen seit 2012 mit der Aktion „Pflück Dir ein Buch – Gratis-Lesefutter gegen den Analphabetismus“ auf den Weltalphabetisierungstag am Mittwoch, 8. September, aufmerksam. So hängen von Montag, 6. September, bis Mittwoch im Vorgarten der Villa Ecarius in der Bahnhofstraße an drei Bauzäunen Bücher „zum Pflücken“ – also zur kostenlosen Mitnahme.

Zur Kategorie der funktionalen Analphabeten werden all jene gezählt, die zwar einzelne Sätze lesen oder schreiben können, aber keine zusammenhängenden Texte verstehen. „Auch wenn es kaum vorstellbar ist: Allein in Deutschland können gut sechs Millionen Erwachsene nicht richtig lesen und schreiben. Für die Betroffenen ist dieses Defizit häufig mit Hilflosigkeit und Scham verbunden. Der von der Unesco ins Leben gerufene Weltalphabetisierungstag soll auf die Thematik aufmerksam machen“, erläutert Bürgermeisterin und Bildungsdezernentin Monika Kabs.

Sowohl die VHS als auch die Stadtbibliothek bieten seit vielen Jahren unterstützende Kurse an. Infos gibt’s vor Ort. zg