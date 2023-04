Photovoltaik rechnet sich für die Mieter

Speyer. Der Gesellschaftsvertrag der GEWO Wohnen GmbH ist die Bibel von Geschäftsführer Oliver Hanneder. Vor allem den Paragrafen zwei zitiert er gerne als Leitwort, dem er sich verpflichtet fühlt: „Unsere Aufgabe ist es, für den Bürger bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen“, fasst Hanneder die Maßgabe in eigene Worte. Daran arbeitet das städtische Wohnungsunternehmen kontinuierlich.

Sechs Blätter umfassen die großen Baustellen, die in jüngster Vergangenheit abgeschlossen wurden, gerade noch laufen oder jetzt ganz am Anfang stehen. „Eine gewisse Instandhaltung gibt es bei unseren Wohnobjekten immer, aber derart umfassend wie derzeit ist das nicht üblich“, sagt Oliver Hanneder im Gespräch mit unserer Zeitung.

Am 16. Juni 1948 wurde die GEWO gegründet. Nach Adam Riese feiert das Unternehmen also 2023 sein 75-jähriges Bestehen. Das Thema Wohnungsnot spielte damals schon eine enorme Rolle. Der Krieg hatte seine Spuren in der Domstadt hinterlassen und Flüchtlinge mussten untergebracht werden. Finanzielle Mittel gab es kaum. Die Parallelen zu heute sind verblüffend.

Trotz aller Krisen und Herausforderungen steht für Hanneder außer Frage, das Bestmögliche aus vorgegebenen Situationen herauszuholen – für die Stadt Speyer, der die GEWO verpflichtet ist, aber vor allem für die Mieter in den Objekten.

Dafür nimmt das Unternehmen anhaltend Geld in die Hand. Über Beträge in mehreren Millionen Höhe kann gesprochen werden. Energetische Sanierung ist das Stichwort der Jetztzeit. Sukzessive wird die an Objekten der GEWO umgesetzt.

Fast abgeschlossen sind die Maßnahmen in der Eichendorffstraße, ein Aufwand von 1,4 Millionen Euro. Die Hausnummern 29 bis 31 und 33 wurden zu KfW-Effizienzhäusern 70 umgewandelt. Das heißt: Es wird pro Jahr 30 Prozent weniger Primärenergie benötigt. Dafür wurde nicht nur die Hülle der 1957 gebauten Häuser aufgehübscht, sondern es wurden auch einige tiefschürfende Veränderungen vorgenommen.

Energiekosten senken

„Die Gebäudehülle wurde gedämmt, die Heizung auf Fernwärme umgestellt, Wasserzähler sind jetzt eingebaut, ebenso Lüfter im Bad“, zählt Hanneder einige Arbeiten auf. Dacheindeckung und Fenster – früher ein- bis zweifach verglast – sind jetzt dreifach geschützt. Neu auch die Vorstellbalkone.

Das Gleiche gilt für die Albert-Einstein-Straße 2 bis 4, in die zirka 950 000 Euro gesteckt wurden. Im Februar dieses Jahres wurde die Sanierung dort abgeschlossen. Noch bei der Arbeit sind Fachfirmen an den GEWO-Objekten im Ginsterweg 17 bis 19 (Baujahr 1968) und im Fliederweg 39 bis 41 (Baujahr 1965). Anders als in der Eichendorffstraße soll dort der KfW-Effizienzwert 55 erreicht werden. Bis Juli 2023 ist laut Hanneder mit der Fertigstellung an beiden Standorten zu rechnen. Das wiederum kostet das Wohnungsunternehmen 2,92 Millionen Euro. Angegangen werden sollen noch im laufenden Jahr Modernisierungen im Fliederweg 17 bis 19 sowie 35 bis 37 und in der Sophie-de-la-Roche-Straße 2 bis 4.

Das Wichtigste bei allen sanierten Gebäuden ist die Installation einer Photovoltaikanlage als Mieterstrommodell. Für das Unternehmen bedeutet das einen deutlichen finanziellen Mehraufwand. Den trägt die GEWO aber gern, denn Hanneder ist sicher: „Für die Mieter rechnet sich das, denn mit der energetischen Sanierung sorgen wir dafür, dass die Nebenkosten fürs Heizen deutlich niedriger werden.“ Die Wohnungsbaugesellschaft selbst profitiere davon nach zehn bis zwölf Jahren.

Zu kämpfen hatte man als Auftraggeber in den letzten Jahren mit Lieferengpässen und Mehrkosten. „Es wird aber besser“, sagt Hanneder und bezieht die Aussage auch auf das wieder stabiler werdende Zinsniveau. Das kommt der GEWO beim aktuellsten Projekt zupass: Beim Neubau einer Wohnanlage mit 42 Einheiten in der Weststadt bei St. Otto. Gesamtkosten 19 Millionen Euro, Fertigstellung Februar 2025. Erneuerbare Energien spielen auch dort eine Rolle. Zwölf Stellplätze für E-Autos soll es geben.

Bei allem Kostenaufwand ist Hanneder eines wichtig: „Wir legen die Ausgaben nicht komplett auf die Miete um.“ Acht Prozent dürften aufgeschlagen werden. Die GEWO bleibe aber bewusst darunter. Ein Blick auf die Mieterwechsel zeigt, dass dieses Zeichen ankommt: „Wir hatten in den vergangenen zwei, drei Jahren 140 Mieterwechsel pro Jahr. Das ist eine Fluktuation von nur fünf Prozent“, zeigt Hanneder auf.