Piks gibt’s beim Sommerfest

Speyer. Der Kneipp-Verein bietet in Kooperation mit dem DRK Kreisverband Speyer am Samstag, 14. August, bei seinem Sommerfest eine Sonderimpfaktion an. Von 14 bis 17 Uhr können sich Impfwillige über 18 Jahren und mit Wohnsitz in Deutschland im Kneipp-Kräutergarten in der Spitalgasse (hinter dem ehemaligen Stiftungskrankenhaus) durch das mobile Team des DRK mit dem Vakzin von Johnson& Johnson, bei dem bereits eine einmalige Gabe für den vollen Impfschutz ausreicht, impfen lassen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Impfwillige werden gebeten, ihren Personalausweis oder Reisepass und, sofern vorhanden, den Impfpass mitzubringen. zg

