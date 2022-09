Plätze auf Orgelbank frei

Speyer. „Königin der Instrumente“ wird sie im Volksmund gerne genannt: die Pfeifenorgel. Doch in den seltensten Fällen kann sie von alleine spielen, deshalb wird interessierter Nachwuchs für die Kunst des Orgelspiels gesucht.

Das Bischöfliche Kirchenmusikalische Institut bietet hierfür an vielen Orten im Bistum Speyer Orgelunterricht mit professioneller Anleitung an. Auf der Orgelbank ist der Platz für alle Interessierten ab elf Jahren frei, auch musikbegeisterte Erwachsene können an dem Unterricht teilnehmen.

Darüber hinaus starten am 1. November die neuen C- und D-Kurse, bei denen man sich neben Schule oder Beruf zum nebenamtlichen Organist und Chorleiter ausbilden lassen kann. Die Aufnahmeprüfungen hierfür finden von Mitte September bis Anfang Oktober an den Ausbildungsstandorten in Kaiserslautern, Speyer und St. Ingbert statt. zg

Info: Weitere Informationen unter bki-speyer.de