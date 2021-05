Plastikmüll entgegenwirken

Speyer. Jetzt gab’s eine schöne Fortsetzung in der Stadt: Nach der Premiere im vergangenen Jahr der fand der zweite „Runde Tisch nachhaltiges Speyer“ statt. Rund 60 Bürgerinnen und Bürger trafen sich zur digitalen Zoom-Konferenz.

„Das Zusammenwirken zwischen Verwaltung und engagierten Bürgern ist elementar für die Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsziele. So besteht aktuell die Möglichkeit, sich beim Online-Dialog zum Freiraumentwicklungskonzept einzubringen. Für eine nachhaltige Stadtentwicklung sorgen außerdem Maßnahmen zur Gebäudebegrünung wie auf Kita-Dächern und Projekte, die artenreiches Stadtgrün und die Klimaresilienz fördern wie insektenfreundliche Wiesen, die mit der Bieneninitative auf dem Friedhof geschaffen wurden“, führt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler aus.

„Der Austausch am Runden Tisch ist deshalb ein wichtiger Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie und umso mehr freue ich mich überdie rege Beteiligung in der heutigen Runde“, eröffnete die Stadtchefin die Konferenz.

Einen Einstieg in die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele und die Arbeit der regionalen Netzstellen lieferte der Gastvortrag von Michael Matern, der am Umwelt-Campus Birkenfeld tätig ist. Im Anschluss ging die städtische Nachhaltigkeitsmanagerin Sandra Gehrlein auf den aktuellen Stand des Handlungsprogramms ein, das im Januar 2020 vom Stadtrat verabschiedet wurde. So ist beispielsweise der Mehrwegbecher „Bleib deinem Becher treu“ inzwischen bei über 30 Projektpartnern erhältlich und auch die Idee zu einem Stadtkaffee wird aktuell weiterentwickelt: Hier werden Interessierte aus dem Bereich Gastronomie, aber auch Bürger gesucht, die mitwirken möchten.

Des Weiteren sollen Ansätze wie die Ernährungsbildung in Kitas oder öffentliche Kochaktionen mit dem Kochbus RLP, der zum Klimaschutztag nach Speyer kam, weiter gestärkt werden. Eine Gesamtübersicht zu 36 lokalen Nachhaltigkeitsprojekten und -initiativen wurde im Vorfeld erhoben und ist auf der Homepage unter www.speyer.de/nachhaltigkeit eingestellt.

Für die weitere Umsetzung hatten im Vorfeld zum Runden Tisch Workshops stattgefunden. Dabei ging es um den CO2-Fußabdruck, gute Entsiegelungsbeispiele und Mehrweglösungen. „Wir konnten dank der guten Beteiligung in den Workshops generationenübergreifend Lösungen für ein nachhaltiges Speyer entwickeln“, dankte Beigeordnete und Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann für die Mitwirkung in den Workshops.

Für eine Fortführung im Bereich Mehrweg möchte Sie Vertreter aus Gastronomie, Eisdielen und Handel für Mehrwegsysteme gewinnen, um dem Plastikmüll durch Einweg entgegenzuwirken. zg

