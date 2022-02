Speyer. Weil sich Anwohner in ihrer Ruhe gestört fühlten, hat die Polizei in Speyer am Montagabend mehrere Jugendliche auf der Alla-Hopp!-Anlage in der Dr.-Eduard-Orth-Straße kontrolliert. Dabei fanden die Beamten bei einem der vier Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren ein Springmesser. Sie stellten das Messer sicher und gaben den 15-Jährigen in die Obhut seines Vaters. Es wurden Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

