Polizistenmord in Kusel: Gedenken und Geläut für die Opfer

Kusel/Speyer. Die Ermordung einer Polizistin und eines Polizisten im Landkreis Kusel am Montag, 31. Januar, hat landesweit Reaktionen ausgelöst. Verantwortliche in Politik und Kirchen äußern ihre Betroffenheit und rufen zum Gedenken auf. Am heutigen Donnerstag, 3. Februar, gibt es eine öffentliche ökumenische Feierstunde in Kusel. Morgen am Freitag, 4. Februar, wird in Rheinland-Pfalz zu einer Schweigeminute unter Glockengeläut aufgerufen, wie das Bistum Speyer in einr Pressemitteilung bekannt gibt.

In der protestantischen Stadtkirche in Kusel findet am Donnerstag, 3. Februar, um 19 Uhr, eine ökumenische Gedenkfeier für die beiden Opfer und ihre Angehörigen statt. Es gebe "ein großes Bedürfnis in der Bevölkerung, der Trauer Ausdruck zu verleihen“, sagte Dekan Lars Stetzenbach, die Kirche wollen hierfür "einen Ort bieten“. Der Gottesdienst der protestantischen und katholischen Kirchengemeinde wird auch nach außen übertragen.

Am Freitag, 4. Februar um 10 Uhr wird in Rheinland-Pfalz eine Schweigeminute gehalten. Das Bistum Speyer und die Evangelische Kirche der Pfalz laden die Pfarreien und Gemeinden ein, die Kirchenglocken zu läuten und der Opfer im Gebet zu gedenken.

„Ich bin bestürzt über die brutale Tat“, meinte Oberkirchenrätin Marianne Wagnerin bereits am Montag in einer ersten Reaktion, „ich bin wie viele Menschen sprachlos – und kann nur beten.“ Als stellvertretende Kirchenpräsidentin ruft Sie gemeinsam mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann zur Fürbitte auf. „Polizisten stehen für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger ein. Dieser Mord ist ein abscheuliches Verbrechen. Wir beten für die Opfer und trauern mit den Angehörigen und Freunden“, so Wiesemann.

Bereits in den ersten Tagen nach der Tat gab es Gedenkminuten und Trauerbeflaggung. "Sie, die uns schützen, wurden grausam ermordet." Die "brutale Tat" sei ein Angriff auf die Demokratie, äußerte Malu Dreyer, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz am Dienstag bei einer Gedenkminute im Landtag. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans sprach von einem "furchtbaren Verbrechen", darum habe man entschieden, "als Ausdruck der Trauer und Solidarität die Flaggen im Saarland auf Halbmast" zu setzen.

Die Beauftragten für Polizei- und Notfallseelsorge in der Evangelischen Kirche der Pfalz und im Bistum Speyer, Norman Roth und Matthias Orth sind vor Ort eingebunden. Sie seien schlicht "schockiert über die grausame Tötung". Gemeinsam mit dem Kriseninterventions-Team der Polizei stehen sie den Polizistinnen und Polizisten und ihren Familien bei. "Wir wollen sie unaufdringlich begleiten. Mit unseren Gedanken, Gebeten und Gefühlen.

Hintergrund

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle auf einer Kreisstraße bei Ulmet im Landkreis Kusel am Montag, 31. Januar wurden eine 24jährige Polizeianwärterin und ein 29jähriger Polizeikommissar erschossen. Seit Dienstag sind zwei Tatverdächtige aus dem Saarland in Untersuchungshaft. Es ist davon auszugehen, dass die Männer Jagdwilderei vertuschen wollten.

Die Polizeistiftung Rheinland-Pfalz ein Spendenkonto für die Familien und zur Bewältigung der Trauerbewältigung der Einsatzkräfte eingerichtet. Spenden unter Sparda-Bank Südwest , IBAN: DE15 5509 0500 0001 9899 79 , Verwendungszweck: Zwei von uns.

