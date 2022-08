Poller schützen vor Parkern

Speyer. Die Stadtverwaltung reagiert jetzt auf das ständige Wildparken auf den Wiesen an der Rheinallee. Mitarbeiter haben jetzt Poller installiert, um die Autofahrer davon abzuhalten, überhaupt in die Einfahrt zu fahren. Bußgelder und Abschleppaktionen waren fruchtlos geblieben. Jetzt wurde die Zufahrt zum Kanu-Club mit hydraulischen Pollern versehen, die die untere Domwiese künftig vor Wildparken schützen werden.

In diesem Bereich ist es bereits vermehrt zu Problemen gekommen – den traurigen Höhepunkt bildete die Frühjahrsmesse, als fast 130 Fahrzeuge die Wiese als Parkfläche benutzt und damit nicht nur gegendie Grünflächensatzung der Stadt verstoßen, sondern auch die Wiese nahhaltig geschädigt haben.

Die Poller werden künftig bei Bedarf, also insbesondere bei Veranstaltungen, bei denen die gewohnten großen Parkflächen auf dem Festplatz und am Naturfreundehaus nicht zur Verfügung stehen, herausgefahren, um die Grünfläche zu schützen. Darüber hinaus tragen sie auch zur Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern bei, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

„Ich danke den Mitarbeitern, insbesondere Jürgen Feiniler vom Baubetriebshof, für die schnelle und wirkungsvolle Umsetzung“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Durch eine Fachfirma wird nun noch eine neue Trag- und eine Deckschicht auf die komplette Zuwegung zum Kanu-Club aufgebracht, um die Straße insgesamt zu ertüchtigen. zg