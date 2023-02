Pontifikalamt mit Vesper in Speyer

Speyer. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann feiert am Aschermittwoch, 22. Februar, um 18 Uhr im Dom zu Speyer ein Pontifikalamt mit Vesper. Mit diesem Gottesdienst beginnt die Fastenzeit, eine 40-tägige Vorbereitung auf Ostern. Traditionell werden die Gläubigen an diesem Tag mit einem Aschekreuz versehen, das für die Bereitschaft zur Umkehr und Buße steht. Die musikalische Gestaltung übernehmen die Männerstimmen der Dommusik.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit dem Pontifikat des Papstes Gregors des Großen markiert der Aschermittwoch mit der Ascheauflegung die Zeit vor dem Hochfest Ostern. In dieser „österlichen Bußzeit“ verzichten die Gläubigen bewusst auf Dinge, die ihnen angenehm und lieb sind. Besondere Elemente der Fastenzeit sind in der kirchlichen Tradition neben dem Fasten das Gebet und das Almosengeben. Biblischer Hintergrund für die Festsetzung der Fastenzeit auf 40 Tage und Nächte ist das 40-tägige Fasten Jesu in der Wüste.

Das Ascheauflegen geht auf Bibelstellen des Alten Testaments zurück. „Ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn mit Gebet und Flehen, bei Fasten in Sack und Asche, zu bitten.“ (Daniel 9,3). Das Aschekreuz erinnert an die Vergänglichkeit des Menschen, symbolisiert die Bereitschaft zu Umkehr und Buße und zugleich die Hoffnung der Christen auf die Auferstehung. is