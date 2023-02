Popfasnacht der Jufö in Speyer steigt wieder

Speyer. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kann am Fasnachtssonntag, 19. Februar, endlich wieder die beliebte Popfasnacht in der Halle 101 stattfinden. Dafür startet die U18-Party der städtischen Jugendförderung in diesem Jahr bereits um 17 Uhr, gefeiert werden darf bis 1 Uhr nachts.

Das Bühnenprogramm setzt sich aus den Dance-Acts Sisterhood (Tanzwerk), Zooper Novaz, Zooperlicious & Zooper Fresh (TSC Grün Gold),Rhythm Attack (Tanz AG Edith-Stein Gymnasium) sowie der Monkey Dance Company und LOCWORLD zusammen. Neben den bekannten Popfastnacht-DJs Sandro P und Dads Daughter ist mit DJ Philippe Nachwuchs mit an den Decks. Sie alle werden mit mitreißender Musik für ordentlich Stimmung sorgen.

Wo gibt es Karten?

Karten im Vorverkauf können bei Ars Ludi Spielwaren in der Gilgenstraße 23 oder im Jugendtreff der Jugendförderung in der Seekatzstraße 5 erworben werden. Die Kosten liegen im Vorverkauf bei 4 Euro, an der Abendkasse bei 5 Euro.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass gemäß Jugendschutzgesetz Jugendliche ab 14 Jahren die Veranstaltung ohne Begleitung von Erwachsenen besuchen können. Darüber hinaus verfügt die Jugendförderung über eine Genehmigung, wonach 12- und 13-Jährigen der Besuch der Popfastnacht ohne Begleitung Erwachsener ermöglicht wird, wobei die Erziehungsberechtigten über die Länge des Veranstaltungsbesuchsentscheiden. Es gilt ein Rauchverbot auf der Veranstaltung und der Alkoholausschank ist auf die Zeit nach 22 Uhr beschränkt. Ausgeschenkt werden nur Bier und Weinschorle an Jugendliche ab 16 Jahren nach erfolgter Alterskontrolle.