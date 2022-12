Poster vom Altpörtel

Speyer. Für alle, die noch auf der Suche nach einem schönen Weihnachtsgeschenk mit Speyer-Bezug sind, hält die Tourist-Information Ideen zum fairen Preis bereit.

Zum Beispiel einen praktischen Tischkalender, gestaltet von Fotograf Klaus Landry, der Fotos von Tieren, die aktuell im Tierheim untergebracht sind, zeigt. Er kostet 10 Euro, von denen 5 Euro zur Unterstützung ans Tierheim fließen.

Speyer vor fast 100 Jahren: Der Blick aufs Altpörtel. © Stadtarchiv Speyer/Barth

Oder historische Poster, die in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv herausgegeben werden. Beeindruckende Aufnahmen im A3-Format mit den Motiven Dom und Altpörtel lassen das Speyer-Feeling im heimischen Wohnzimmer aufleben.

Die Schwarz-Weiß-Poster wurden in der städtischen Hausdruckerei gedruckt und sind für 5 Euro erhältlich. Davon gehen 4 Euro ans Frauenhaus. Zudem lockt die wertige, in Deutschland produzierte Glaskugel mit silberfarbenem Speyer-Druck für den Weihnachtsbaum. Sie ist zu einem Einzelpreis von 4,95 Euro oder im Vierer-Set für 17,95 Euro erhältlich – aber nur so lange der Vorrat reicht. zg