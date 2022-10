Prächtigen Silberahorn gekappt

Speyer. Die Abteilung Stadtgrün hat am Mittwoch größere Rückschnittmaßnahmen an einem Silberahorn auf der Klipfelsau vorgenommen. Der Baum hat seit einigen Jahren mit einem Zunderschwamm zu kämpfen. Dieser Pilz dringt in seine Wirtsbäume über Ast- und Stammwunden ein und verursacht im Kernholz eine intensive Weißfäule, die den befallenen Baum häufig in mehreren Metern Höhe abbrechen lässt. Der Zunderschwamm kann selbst am abgestorbenen Substrat noch längere Zeit als Saprobiont weiterleben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim betroffenen Silberahorn wurden bereits mehrere Male befallene Kronenteile entfernt und eine Kronenreduzierung durchgeführt. Der jetzige Befall ist so intensiv, dass über 50 Prozent der Krone entfernt werden mussten. zg