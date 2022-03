Prälat Schuler verstorben

Speyer. Prälat Hubert Schuler, ehemals Domdekan und mehr als 20 Jahre lang Leiter des Seelsorgeamtes des Bischöflichen Ordinariats, ist am Freitag im Alter von 83 Jahren verstorben. Schuler stammte aus Ludwigshafen und wurde nach dem Theologiestudium in Innsbruck am 8. März 1964 im Speyerer Dom zum Priester geweiht.

© Bistum Speyer

Drei Jahre war er Kaplan in der Pfarrei St. Michael in Homburg, bevor er 1967 die Stelle des Präfekten im Bischöflichen Konvikt in Speyer antrat. Bischof Dr. Friedrich Wetter ernannte ihn 1969 zum Diözesanjugendseelsorger. 1977 beauftragte ihn der Bischof mit dem Aufbau einer Diözesanstelle für Ehe- und Familienseelsorge. Schuler leistete auf diesem Feld Pionierarbeit: Unter anderem organisierte er Ehevorbereitungskurse in den Pfarrverbänden, Exerzitien und Freizeiten für junge Familien, baute die Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen auf und arbeitete daneben noch als Seelsorger in Kirrweiler mit.

Sein glänzendes Organisationstalent stellte Schuler beim Papstbesuch am 4. Mai 1987 unter Beweis. Das Domkapitel wählte ihn zum Domkapitular und Bischof Dr. Anton Schlembach übertrug ihm im Oktober 1987 die Leitung des Seelsorgeamtes. Im Jahr 2003 wurde Hubert Schuler zum Päpstlichen Ehrenprälat ernannt, ab 2006 war er als Domdekan für die Gottesdienste und die Kirchenmusik zuständig. Ende 2008 ging Schuler in Rente. is