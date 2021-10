Projekt „Station Sehnsucht“ soll Kulturschaffende vereinen und stärken

Speyer. Seit mehr als sechs Monaten arbeitet das Kinder- und Jugendtheater an seinem neuen Projekt. „Station Sehnsucht“ soll es genannt werden und die Freie Szene sowie die zahlreichen Kulturschaffenden miteinander vereinen und stärken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geboren aus der Vision heraus, die kulturelle Vielfalt der Stadt für jedermann erlebbar zu machen, nahm das Kinder- und Jugendtheater an einer Neustart-Kultur-Ausschreibung des „Bundesverbands Soziokultur“ teil und erhielt prompt den Projektzuschlag. Mit gesicherter Finanzierung im Rücken arbeitet das Team rund um Projektleiterin Nicole Schneider bereits seit mehreren Wochen an den logistischen Vorbereitungen.

120 Mitwirkende zählt das Vorhaben. „Bedingt durch den Verlust von Vorstellungen, Konzerten und Veranstaltungen wuchs nicht nur bei Speyrer Künstlern die Sehnsucht nach Normalität, sondern vor allen Dingen auch in der Gesellschaft“, betont Nicole Schneider und möchte hiermit gezielt auf die Sehnsucht nach einem lebendigen Kulturbetrieb aufmerksam machen. „Corona veränderte das Leben, brachte Einschränkungen mit sich und zeigte Bedürfnisse auf. Zwischen Begrenzungen, Maskenpflicht und Medienkonsum müssen wir wieder einen Weg zurück in das gesellschaftliche Leben finden“, so Schneider. „Deshalb stehen wir gemeinsam für die Kultur und die Freie Szene in unserer Stadt.“

Vielfalt der Domstadt im Fokus

An sechs Vorstellungstagen lädt das Kinder- und Jugendtheater dazu ein, sein Publikum zu sein und an der kulturellen Vielfalt der Domstadt teilzuhaben. Menschliche Wegweiser führen kleine Gruppen in einem Rundgang durch Speyer, an ausgewählten „Stationen“ wird angehalten. Bestaunt werden können dort aufwendige Kunstinstallationen, Schauspielaufführungen oder Musikdarbietungen von und mit Speyrer Künstlern. Treffpunkt und Start der Rundgänge ist jeweils an der Villa Ecarius/VHS Speyer in der Bahnhofstraße 54. Ende der Rundgänge ist nach gut zwei Stunden im „kulturellen Herzen der Stadt“, dem „Alten Stadtsaal“. Während der Rundgänge wird eine Wegstrecke von ungefähr eineinhalb Kilometern zurückgelegt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Premiere findet am Samstag, 30. Oktober, statt. Weitere Vorstellungstermine sind für den 31. Oktober sowie 6., 7., 13. und 14. November jeweils von 10 bis 15 Uhr geplant. Ein Einstieg in die Rundgänge ist in diesem Zeitraum alle 30 Minuten möglich. Tickets für 15 Euro (zehn Euro ermäßigt) sind an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Info: Weitere Infos unter Telefon 06232/2 89 07 50 oder per E-Mail an info@theater-speyer.de.