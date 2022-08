Psyche macht viele krank

Speyer. Die Beschäftigten in Speyer waren im Jahr 2021 öfter krankgeschrieben als im Landesdurchschnitt. Das geht aus repräsentativen Daten der Barmer hervor. Für ihre Analysen hat die gesetzliche Krankenkasse die Arbeitsunfähigkeitsmeldungen der bei ihr versicherten Erwerbspersonen anonymisiert ausgewertet. Der Krankenstand in Speyer lag bei 5,1 Prozent (Land und Bund: 4,8 Prozent). „Das bedeutet, dass an einem durchschnittlichen Kalendertag von 1000 Beschäftigten 51 arbeitsunfähig gemeldet waren“, erläutert Regionalgeschäftsführer Thorsten Tapenko.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf jeden Beschäftigten mit Wohnsitz in Speyer entfielen rechnerisch 18,7 gemeldete Arbeitsunfähigkeitstage (Land: 17,7; Bund: 17,5). Jeder Beschäftigte meldete sich im Durchschnitt 1,1 mal arbeitsunfähig. Tapenko sagt: „Hauptursache für die Krankschreibungen in Speyer waren psychische Erkrankungen. In nur zwei der 36 rheinland-pfälzischen Landkreise und kreisfreien Städte wurden mehr Arbeitsunfähigkeitstage wegen seelischer Leiden gezählt.“ Im Vergleich der 403 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland nimmt Speyer Platz 13 bei den psychischen Leiden ein.

Es folgen Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenschmerzen (3,7 Tage), Verletzungen wie Bänderrisse oder Verstauchungen (1,9 Tage) und Atemwegserkrankungen wie akute Infektionen der Atemwege, Bronchitis oder Erkältungsschnupfen (1,8 Tage). Probleme mit dem Muskel-Skelett-System, psychische Leiden, Atemwegserkrankungen – dazu zählt auch Covid 19) und Verletzungen waren die vier häufigsten Ursachen für Krankmeldungen. zg