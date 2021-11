Psychedelisches in Gedächtniskirche

Speyer. Musikfreunde können am Mittwoch, 17. November, einen besonderen „Vinyl Club“-Abend in der Heiliggeistkirche erleben. Ab 20 Uhr spricht Effler bei „Psychedelic Expressionism“ und Grehl legt auf. „Ein experimenteller Abend“, freuen sich die Organisatoren.

Obwohl der Abend unter dem Motto „Eintritt frei – Hut steht dabei“ stattfindet, ist eine Reservierung mit Kontaktformular im Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, oder unter Telefon 06232/7 20 18, per E-Mail an tickets@zimmertheater-speyer.de mit den Kontaktdaten wie Name, Adresse und Telefonnummer oder direkt über die Homepage möglich.

„Derzeit können nur vollständig Geimpfte, Genesene oder aktuell Getestete die Veranstaltung erleben“, so die „Vinyl Club“-Verantwortlichen. Es besteht Maskenpflicht, am Platz können sie abgenommen werden. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.zimmertheater-speyer.de

