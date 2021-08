Queichtalbahn reaktivieren

Speyer. Von Landau, Speyer und Germersheim starten am Sonntag, 22. August, Fahrradtouren entlang der ehemaligen Bahnstrecke Landau-Germersheim, auch „Untere Queichtalbahn“ genannt. Die Touren sollen gegen 12.30 Uhr in Westheim aufeinandertreffen. Mit dabei sind die Direktkandidatin für die Bundestagswahl Hannah Heller aus Speyer und die Landtagsabgeordnete Lea Heidbreder aus Landau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ende letzten Jahres wurde das Ergebnis der Nutzen-Kosten-Untersuchungen (NKU) für die Reaktivierung der stillgelegten Bahnstrecken Landau – Germersheim bekannt gegeben. Obwohl mit einem Zugewinn an Fahrgästen von 560 pro Tag gerechnet wurde, lag das Nutzen-Kosten-Verhältnis unter dem erforderlichen Wert eins, der eine Inbetriebnahme der Bahnstrecke möglich gemacht hätte. Die Grünen fordern eine Neubewertung der NKU-Kriterien: „Der ÖPNV ist das Rückgrat der Verkehrswende und wir brauchen ein funktionierendes Gesamtnetz. Die Bewertungsmaßstäbe müssen dafür auf den Prüfstand gestellt werden. Reaktivierungsvorhaben müssen zukünftig stärker mit Blick auf Klimaschutz, Luftqualität, Stärkung ländlicher Räume und Flächenverbrauch bewertet werden”, so Heller und Heidbreder.

Zeichen aus den Städten

„Mit der Fahrradtour wollen wir ein Zeichen aus den Städten heraus setzen, die von einer Inbetriebnahme der Strecke besonders profitieren würden. Interessierte sind eingeladen mitzuradeln.“

Treffpunkt in Speyer ist um 11 Uhr der Hauptbahnhof – Anmeldung via E-Mail an hannah.heller@gruene-speyer.de zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2