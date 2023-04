Radler sammeln in Speyer Spenden für krebskranke Kinder

Speyer. Die Radlerinnen und Radler, die für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder Spenden sammeln, informierten im Historischen Ratssaal über ihr Vorhaben und wie Verwaltung und Stadtgesellschaft sie dabei unterstützen können.

„Wir freuen uns sehr, dass die Benefiz-Radtour, die letztes Mal über 700 000 Euro an Spendengeldern erbracht hat, in diesem Jahr inder Vorderpfalz stattfindet und auch in unserer Stadt Station machen wird. Es ist für mich ein Selbstverständnis, dass wir die von Jürgen Grünwald ins Leben gerufene Radtour für den guten Zweck unterstützen werden“, erklärte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, die den zweiten Vorsitzenden des Vereins und ehemaligen Landtagsabgeordneten sowie Vizepräsidenten des rheinland-pfälzischen Landtags, Hans-Josef Bracht, und Kümmerer Dieter Saueressig begrüßen konnte.

Es gilt, den einstündigen Stopp am Freitag, 21. Juli, gegen 11.20 Uhr im Domgarten mit einem kleinen Fest zu unterstützen und bis dahin in der ganzen Stadt Spenden für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder zu sammeln. Diese kommen komplett den Kindern zugute, denn alle Verwaltungs- und Organisationskosten der Tour werden vollumfänglich durch die beteiligten Radler übernommen.

Bracht und Saueressig stellten den anwesenden Vertretungen von Vereinen, Kitas und Schulen das Konzept und die Geschichte der „Vortour der Hoffnung“ vor und baten um breite Mithilfe, um wie in den vergangenen Jahren möglichst viele Spendengelder zu sammeln. Weitere Informationen finden sich unter www.vortour-der-hoffnung.de.

Die Verwaltung wird nun ein Konzept zur Durchführung eines kleinen Festes bei Ankunft der Radler im Domgarten erarbeiten und gezielt Kitas, Schulen, Vereine sowie Unternehmen ansprechen, um die Benefiz-Radtour zu unterstützen.

„ Speyer ist eine offene und vor allem hilfsbereite Stadt. Das wollen wir einmal mehr unter Beweis stellen und der Tour der Hoffnungeinen gebührenden Empfang bereiten“, unterstrich die Stadtchefin.