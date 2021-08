Radois neuer Liebling

Speyer. Seit gestern ist der Trainer der rumänischen Fußballnationalmannschaft stolzer Besitzer der schnellsten Serienlimousine der Welt. Erworben hat sie Mirel Radoi im Speyerer Alpina-Autohaus Cuntz. Der Kauf des Alpina B 7 kam nicht von ungefähr. Radois Aufmerksamkeit auf den Speyerer Autohändler wurde bei Recherchen im Internet geweckt, wo eine Auszeichnung die Firma Cuntz als europaweit besten Alpina-Händler einstuft.

Wenn die rumänische Fußballnationalmannschaft unter Leitung von Mirel Radoi im nächsten WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland im Oktober in Hamburg so schnell spielt wie die 608 PS starke Limousine fahren kann, müssen sich die Mannen um Neutrainer Hansi Flick warm anziehen. Immerhin bringt es das in der Farbe Saphyrschwarz-Metallic lackierte Edelgefährt auf eine Spitzengeschwindigkeit von 330 Stundenkilometer. Schlecht scheinen rumänische Nationaltrainer nicht zu verdienen, denn nach Auskunft von Seniorchef Werner Schick beträgt der Neupreis 200 000 Euro.

Vorher schon bekannter Fußballer

Der 40-jährige Trainer ist in Deutschland nicht unbekannt. Er bestritt 310 Spiele in der rumänischen ersten Liga, der höchsten Spielklasse im rumänischen Fußball. Mit Steaua Bukarest gewann er mehrmals die rumänische Meisterschaft. Als Nationalspieler nahm er an der Europameisterschaft 2008 teil. Im August 2018 wurde Mirel Radoi zunächst Trainer der rumänischen U 21. In dieser Funktion lernte er Stefan Kuntz kennen, als die beiden Mannschaften sich 2019 in Italien im Halbfinale bei der Europameisterschaft gegenüberstanden. Die deutsche U 21 gewann 4:2. Ende 2019 wurde Radoi als Trainer für die A-Nationalmannschaft berufen.

„Ein Alpina fehlte in meiner Sammlung und ich bin froh, dass ich bei Cuntz fündig geworden bin“ erklärte der passionierte Autoliebhaber und Sammler stolz im Gespräch mit unserer Zeitung. Auf der Heimfahrt nach Bukarest hat Mirel Radoi auf der gut 1800 Kilometer langen Strecke schon mal Zeit, sich an seiner Neuerwerbung zu erfreuen.

