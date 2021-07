Rafael Cortés in Speyer

Speyer. Das Festival Speyerer Gitarrensommer hat zum 25. Jubiläum ein besonderes Programm zusammengestellt, das wie immer eine große Bandbreite auf die Bühne des Alten Stadtsaals bringt. Den Auftakt am Sonntag, 12. September, macht das Gitarrenensemble der Musikschule der Stadt . Zur Aufführung gebracht werden unter anderem Werke von Händel, Haydn, Mozart und Ramirez. Das Ensemble der Musikschule besteht seit Januar 2016 unter der Leitung von Christian Straube, der ja auch der Organisator und Erfinder des Gitarrensommers ist.

Weiter geht’s dann am Dienstag, 14. September, mit den Gitarristen Claus Boesser-Ferrari und Werner Goos, die zusammen mit Mani Neumeier am Schlagzeug den Abend bestreiten. Jazzgitarrist und Musikproduzent Werner Goos hat sich in der Musikszene sowohl als Solist als auch zusammen mit Musikern wie beispielsweise Udo Lindenberg einen Namen gemacht. Als Komponist veröffentlichte Goos bisher mehr als 1000 Werke. Wie kaum ein Zweiter versteht es Claus Boesser-Ferrari, der weltweit unterwegs ist, Elemente verschiedenster Musikstile zu einer ganz eigenen musikalischen Ästhetik zu verweben. „Guru-Guru“-Begründer und Schlagzeuger Mani Neumeier wird zudem mal wieder seine Kreativität und sein Können an Trommeln und Becken unter Beweis stellen. Mit den beiden Größen ihres Genres veröffentlichte Werner Goos jüngst jeweils ein Studioalbum.

Gypsy-Jazz steht am Mittwoch, 15. September, auf dem Spielplan. Wawau Adler, Hono Winterstein und Joel Locher spielen Manouche vom Feinsten. Der Gitarrist Wawau Adler präsentiert ganz im Stil des „Hot Club de France“ seine Hommage-CD im Gedenken an die Jazzlegende Django Reinhardt, dessen Geburtstag sich am 23. Januar zum 110. Male jährte.

Der Donnerstag, 16. September, steht im Zeichen des Free Jazz. Die Band „Underkarl“ hat Solo-Improvisationen aus der Geschichte des Jazz in neue Stücke umgewandelt. 1992 von Sebastian Gramss gegründet, ist die Truppe eine echte Seltenheit in der sich schnell verändernden Szene. Die Band hat bisher acht Alben aufgenommen – die Scheibe „Homo Ludens“ wurde 2013 mit dem Echo-Jazz-Award ausgezeichnet. Die Improvisationen der großen Meister werden zum Kern neuartiger Musikereignisse und inspirieren diese fünf Musiker zu einer herausragenden, frischen und vitalen Interpretation.

Flamenco – aber authentisch

Geklatscht und getanzt wird am Freitag, 17. September. Dann kommt der gefeierte Flamenco-Star Rafael Cortés mit seinem Ensemble und Tänzern in die Domstadt. Niemand verkörpert das andalusische Lebensgefühl in deutschen Breiten so authentisch, virtuos und warmherzig wie Cortés. Gefeiert wird er in ganz Europa mit stehenden Ovationen. Zu Recht. In Speyer stellt er sein brandneues Album „Así lo siento“ vor.

Der Samstag, 18. September, gehört dem Gitarristen Christian Straube und seinem Ensemble. Er stellt seine neue CD „Gezeiten“ vor. Seine Ideen für ausgefallene Besetzungen sprechen sich in der Musikwelt herum. In „Gezeiten“ wagt er bisher „Ungehörtes“. So spielt Jared Scott am Waldhorn im Zwiegespräch mit der Gitarre von Christian Straube. Warm legen sich die Töne und Melodien des Waldhorns um die Harmonik der Gitarre. Ein Klanggebilde zweier Instrumente, die perfekt zusammenpassen, in sich vereinigenden Klängen – ja, die sich förmlich anziehen und miteinander Musik leben. Indische Klänge und jazziger Rock vereinigen sich ebenfalls auf dieser CD. „Christian Straube ist mit seinem neuen Album vollends in der Weltmusik angekommen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Den Abschluss am Sonntag, 19. September, bilden Michael „Kosho“, Augustin Wiedemann und Johannes Erkes. Der Jazz- und Soulgitarrist „Kosho“ präsentiert mit dem klassischen Gitarristen Wiedemann und dem renommierten Bratscher Erkes ein höchst ungewöhnliches Programm. Musik des Renaissancekomponisten John Dowland trifft auf Instrumentalversionen von Schubert und Songs von „Kosho“. Das Trio hat dieses Programm bereits sehr erfolgreich auf internationalen Bühnen von Monaco bis Treviso präsentiert.

Michael „Kosho“ Koschorreck veröffentliche als Singer/Songwriter bisher drei Soloalben, ist Gitarrist der „Söhne Mannheims“ und hat bei mehr als 140 Tonträgern, Film- und Theatermusiken mitgewirkt. zg

Info: Tickets gibt’s im Spei’rer Buchladen unter Telefon 06232/7 20 18, unter kulturing@web.de oder im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen am Schlossplatz.