Rainer Moster stellt Momentaufnahmen in Speyer aus

Speyer. Was die Ausstellungstätigkeit anbelangt, kehrt Speyer langsam aber sicher in den Normalzustand zurück. Nach einer zweijährigen Pause hat nun auch das Feuerbachhaus in der Allerheiligenstraße die Vorstellung von Kunstwerken und Künstlern wieder aufgenommen. Seit letzter Woche entfaltet sich dort der ganz besondere Reiz von Schwarz-Weiß-Fotografien. Aufgenommen hat sie Rainer Moster, ein leidenschaftlicher Fotograf, der im Hauptberuf Betriebs- und Volkswirtschaftslehre an der Johann-Joachim-Becher-Berufsschule in Speyer lehrt.

Bei der hervorragend besuchten und von Bora Krymbi und Christina Nesemann vom Edith-Stein-Gymnasium am Klavier begleiteten Eröffnung bezeichnete Bürgermeisterin Monika Kabs, die auch Vorsitzende des Feuerbachhausvereins ist, die Fotoausstellung mit Blick auf weitere Kunstschauen in diesem Jahr als kulturelles „Warm-Up“. Unter dem Titel „10 Minuten Portraitaufnahmen in s/w“ strahlen die digitalen und am PC optimierten Bilder qualitativ eine Ruhe, Intimität und Intensität aus, für die man dem Fotografen und seinen „Models“ nur gratulieren kann.

Amateurmodel Muna Saleh (l.) aus Speyer durfte für Fotograf Rainer Moster (r.) erstmals vor der Kamera stehen. © Meyer

In zwei Werkblöcke gegliedert, sind in der Kunstschau ästhetische Porträts und Alltagsszenen zu sehen. Beide Gruppen unterscheiden sich im positiven Sinne wesentlich von dem, was man normalerweise darunter versteht und oftmals an anderer Stelle zu sehen bekommt.

Vor allem in die Porträts hat Moster viel Zeit investiert. Einem Aufruf in den sozialen Netzwerken sind zwölf junge Frauen gefolgt. Lediglich zwei von ihnen üben den Beruf des Models professionell aus. Zehn Minuten mussten sie regungslos vor der Kamera verharren, während Moster bei immer gleichem Licht und mit gleicher Einstellung eine Serie von Bildern schoss, von denen die besten Eingang in die Ausstellung fanden: Meist vor dunklem Hintergrund kommen die Amateurmodels entweder plastisch hervortretend oder mit dem dunklen Umfeld verschwimmend, hervorragend zur Geltung. Ob im Profil, frontal, den Kopf nachdenklich geneigt, oder selbstbewusst blickend – beim Spiel mit Licht und Schatten und der Konzentration auf das Wesentliche vermittelt jedes Bild eine eigene authentische Botschaft.

Gar nicht so einfach

Zu den Porträtierten gehören die in Speyer geborene Muna Saleh und die ebenfalls seit Langem in der Domstadt lebende Dilek Akinci. Sie ließen im Gespräch mit dieser Zeitung anklingen, dass es für sie als Neulinge nicht einfach war, zehn Minuten regungslos vor der Kamera zu posieren. „Da gehen einem urplötzlich viele Gedanken durch den Kopf, man will keine Fehler machen und der Fotograf musste zwischendurch schon mal einige Schweißtropfen abtupfen“, erklärten sie übereinstimmend.

Der Fokus der Besucher sollte sich in gleicher Weise auf den anderen Werkblock richten, der in einem zweiten Raum ausgestellt wird. Dabei handelt es sich überwiegend um Momentaufnahmen, die ebenfalls eine bemerkenswerte Palette von Emotionen widerspiegeln.

Femme fatale trifft Stadt der Liebe

Teilweise eingebettet in Kulissen wie ein windgepeitschter Strand oder eine Pariser Straßenszene wird jedes Foto von einer attraktiven Frau dominiert. Ob verführerisch blickende Femme fatale oder eine lässig unterkühlte Schönheit – ins Auge springen auch hier sparsame Gesten. Einzelne Aufnahmen erinnern an szenische Darstellungen. Ein Begriff, den man normalerweise aus der literarischen Gattung „Epik“ kennt, wobei aber der Erzählende im Falle der Ausstellung ein Fotograf ist, der mit seinen Bildern Geschichten und Botschaften vermittelt.

Allen Aufnahmen ist gemein, dass eine Ablenkung durch Farben nicht erfolgt, wodurch die Bildinhalte optimal zur Geltung kommen.

