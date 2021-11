Rauch dringt aus Tiefgarage

Speyer. Einen Brand eines Autos in einer Tiefgarage bekam die Feuerwehr gemeldet, die am Montag gegen 16.50 Uhr mit dem Schlimmsten rechnen musste und gleich mit elf Fahrzeugen ausrückte. Vor Ort in der Mühlturmstraße drang tatsächlich Rauch aus der Tiefgarage eines Wohnblocks. Die offensichtlich defekte Hydraulik einer Doppelparkanlage war der Grund für den Qualm.

Die Vorrichtung, die auf einem Platz zwei Pkw Raum bietet, wurde vom Strom freigeschaltet und das Untergiaus eschoss mit den Parkplätzen belüftet. Verletzt wurde zum Glück niemand, teilte Feuerwehrsprecher Thomas Tremmel mit.

Die Mühlturmstraße war bis zirka 18.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die 38 Mann der Wehr rückten von der Haupt- und der Nordwache an. Wie Tremmel erklärte, sei dies dem Umstand geschuldet gewesen, dass es derzeit so viele Straßensperrungen in Speyer gebe. Auch die SEG Sanität (Schnelleinsatzgruppe) sei vor Ort gewesen, eine Untereinheit des Katastrophenschutzes Speyers. mab