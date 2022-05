Rauschelbach an zwei Orgeln

Speyer. Am Pfingstsonntagabend, 5. Juni, um 18 Uhr, findet in der Speyerer Gedächtniskirche eine Geistliche Abendmusik zum Pfingstfest statt. An den beiden Orgeln der Gedächtniskirche spielt der Speyerer Organist Uwe Rauschelbach Werke von Nicolas de Grigny, Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, César Franck und Josef Gabriel Rheinberger. Rauschelbach ist Schüler von Domorganist Markus Eichenlaub und versieht regelmäßig Organistendienste in Speyerer Kirchen.

Im Mittelpunkt der Abendmusik steht eine Auslegung des mittelalterlichen Pfingsthymnus „Nun bitten wir den Heiligen Geist“, dem Martin Luther 1524 drei reformatorische Strophen hinzugefügt hat. Die Liedauslegung wird von Kirchenpräsident in Ruhe Dr. Christian Schad verantwortet. Es wird am Ausgang um eine Spende gebeten. zg

