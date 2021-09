Reanimation selbst lernen

Speyer. Mit Informationen und Mitmach-Aktionen beteiligt sich das Speyerer Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus von 20. bis 26. September an der Woche der Wiederbelebung der Initiative „Ein Leben retten“: Am Donnerstag, 23. September, 9.30 bis 16.30 Uhr, empfangen Anästhesisten und speziell qualifizierte Gesundheitsfachkräfte Interessierte gemeinsam mit Mitarbeitenden des Deutschen Roten Kreuzes am Infostand in der Innenstadt vor der ehemaligen Sparkasse.

Jedes Jahr erleiden mindestens 50 000 Menschen in Deutschland einen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb des Krankenhauses. Oft entscheiden wenige Minuten über Leben und Tod. „Wenn das Gehirn nicht mehr mit Blut versorgt wird, beginnt es bereits nach drei bis fünf Minuten abzusterben“, erklärt Oberarzt Dr. Rolf Stabenow. „Eine sofortige Herzdruckmassage rettet Leben“, unterstreicht der Facharzt.

Schnelle Hilfe rettet Leben

Nach Auskunft des Deutschen Rats für Wiederbelebung könnten durch Wiederbelebungsmaßnahmen vor Eintreffen des Rettungsdienstes allein in Deutschland jährlich 10 000 Todesfälle vermieden werden. „Deshalb ist die Laienreanimation so wichtig“, betont Dr. Stabenow. „Die Woche der Wiederbelebung ist eine gute Gelegenheit, um dieses wichtige Thema in den Fokus zu rücken und gleich praktisches Know-how zu vermitteln“, ergänzt Andy Grünberg, der Reanimationsfortbildungen bei den Diakonissen leitet.

Am Infostand in der Maximilianstraße können Interessierte an einer Reanimationspuppe Herzdruckmassagen üben und Wissenswertes rund ums Thema Wiederbelebung erfahren. Das DRK ist mit einem Rettungswagen vor Ort, den die Besucher besichtigen können. zg

