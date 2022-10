Rechtsanwälte begleiten Städte in Sachen Bahntrasse

Speyer. Um Engpässe zu beseitigen und Kapazitäten zu erhöhen, plant die DB Netz AG eine neue Bahnstrecke zwischen Mannheim und Karlsruhe. Noch ist nicht klar, wo genau die Trasse künftig verlaufen wird. Derzeit entwickelt die DB in einer frühen Beteiligung der betroffenen Kommunen, der Behörden- und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit mögliche Linienvarianten sowohl rechtsrheinisch in Baden-Württemberg als auch linksrheinisch in Rheinland-Pfalz, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Speyer.

Bereits zu Jahresbeginn wurde der Verkehrsausschuss in gemeinsamer Sitzung mit dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion über das Verfahren und die Lage von Korridoren informiert, die Siedlungs- oder Schutzgebiete möglichst umgehen. Auf dieser Grundlage werden aktuell durchgehende Linienvarianten und technisch machbare Trassenverläufe untersucht. Vier von derzeit 20 Linienvarianten verlaufen linksrheinisch oder queren den Rhein – alle betreffen das Gemeindegebiet Speyer.

Die linksrheinischen Varianten werden in Bezug auf die vergleichsweise geringere Beeinträchtigung von Siedlungsbereichen und Naturschutzgebieten im Vergleich zur rechtsrheinischen Seite als neutral und aufgrund des teilweise geradlinigen Streckenverlaufs seitens der Bahn positiv gesehen. Insgesamt betrachtet gibt es jedoch noch keine Vorzugsvariante der DB.

Das weitere Vorgehen sieht vor, dass die DB ihre Methodik zum Variantenvergleich im Dezember offenlegt. Bislang wurden Korridore von einem Kilometer Breite geprüft. Für Anfang kommenden Jahres sollen genauere Lagen und Trassen ermittelt werden. Für das erste Halbjahr 2023 wird eine Vorzugstrasse erwartet. Parallel hierzu sind die Kommunen aufgefordert, ihre Raumwiderstände, raumordnerischen Belange und städtebaulichen Entwicklungsperspektiven zu benennen, die seitens der DB bis Anfang 2023 ausgewertet werden. Hieraus soll eine Antragstrasse planerisch vertieft und das anschließende Planfeststellungsverfahren vorbereitet werden.

Die Stadt Speyer hat ein interdisziplinär aufgestelltes Ingenieurbüro für Raum- und Umweltplanung sowie eine erfahrene Rechtsanwaltskanzlei beauftragt, ihre Belange spezifisch für die informellen und formellen Planungsstufen zu erarbeiten und zu vertreten. Dazu kooperiert man mit der Stadt Germersheim – und man sei in Gesprächen mit weitern Nachbarkommunen. zg