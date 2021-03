Sinsheim/Speyer. Das Spazieren gehen ist und bleibt nun weiterhin die Lieblingsbeschäftigung – auch während der Osterferien. Da die Inzidenzzahlen bundesweit in die Höhe schießen, zieht Deutschland die Notbremse und schickt die Bevölkerung erneut in einen harten Lockdown. Das hat für die Technik Museen Sinsheim und Speyer zur Folge, dass sie nach zwei Wochen erneut schließen müssen.

Dabei hatten beide Einrichtungen in den Osterferien eine Menge vor. Zum einen startet mit den ersten Veranstaltungen ab April die Saison, zum anderen feiern die Häuser 2021 zwei Jubiläen: 40 Jahre Technik Museum Sinsheim und 30 Jahre Technik Museum Speyer. Letzteres hat am 11. April seine Geburtsstunde. Sonderführungen und Themenwochen sollen das Jubiläumsjahr abwechslungsreich gestalten – es gibt zahlreiche Möglichkeiten für die Fans mitzufeiern.

Rennsport und Red Bull

Daneben standen zwei Ausstellungseröffnungen auf dem Plan. Pünktlich zum Lockdown eröffnet am 26. März im Stillen die Sonderausstellung „Red Bull World of Racing“ in Halle 3 des Technik Museum Sinsheim auf 3000 Quadratmetern. Ob im Motocross oder der Formel 1, in der Wüste oder im Schnee, zu Land, auf dem Wasser oder in der Luft – Red Bull hat Motorsport in seiner DNA. Leider können die Besucher die Sonderausstellung nicht live erleben – sie finden dazu aber online eine Videobotschaft unter technik-museum.de/red-bull. Um die Wartezeit bis zur Wiedereröffnung zu versüßen, bieten die Social-Media-Kanäle außerdem regelmäßige Hintergrundbeiträge rund um die Sonderausstellung.

Zudem wird die Lindenstraßen-Ausstellung in Speyer um zwei Serien-Kulissen erweitert und die sind ab Wiedereröffnung des Museums zu besichtigen. Eine Aktion führen die Museen trotzdem durch: Zu Ostern bieten die Gastronomie-Teams an beiden Standorten ihre mittlerweile berühmten Sonderlieferaktionen an. Nach den erfolgreichen Advents- und Valentins-Specials verwöhnen die Köche die Sinsheimer und Speyerer mit leckeren Ostermenüs. Das Besondere: Die vorbestellten Pakete werden in einem Umkreis von 15 Kilometern ausgefahren. Wenn das Wetter es zulässt, rücken sogar rüstige Oldtimer aus.

Sollten die Inzidenzzahlen nach Ostern wieder sinken und damit eine Öffnung der Museen erlauben, so sind die Museumsmacher auch hierfür bestens vorbereitet: Am Sonntag, 11. April, folgt schon die erste Automobil-Veranstaltung: Im Rahmen der Jubiläen findet die Benzin-Stammtisch-Reihe statt. Von April bis Oktober gibt es im Innengelände, direkt unterhalb des Jumbos oder des imposanten Transportflugzeugs Antonov An-22, besondere „Parkplätze“. Je Stammtisch können 20 Fahrzeuge teilnehmen und sich im Schatten der riesigen Flugzeuge präsentieren. Dabei hat jeder Stammtisch sein eigenes Motto – den Anfang machen Fahrzeuge, die zwischen 1981 und 1991 gebaut wurden. Das Anmeldeportal für alle Benzin-Stammtische ist geöffnet.

Wessen Herz für die Nautik schlägt, der kommt am zweiten April-Wochenende auf seine Kosten. Anfang der 1990er Jahre fand das Unterseebot U9 der Bundesmarine im Technik Museum Speyer seinen letzten Hafen. Seither kommt die ehemalige Crew regelmäßig zusammen, um den dunkelbraunen Koloss zu warten. Für die Truppe ist es selbstverständlich, am Geburtstag des Museums dabei zu sein. Am 10. und 11. April bieten die U-Bootfahrer kostenlose Führungen in ihrem U9 an. Passend dazu offeriert das Restaurant in Speyer Köstlichkeiten aus dem Meer – sofern wieder geöffnet werden darf. zg