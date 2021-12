Reihe wird noch fortgesetzt

Speyer. Aus organisatorischen Gründen muss das am Donnerstag, 23. Dezember, im „Philipp eins“ angesetzte Weihnachtskonzert mit Rudolph und den Renntieren abgesagt werden, erklären die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. Bereits erworbene Tickets für diese vorweihnachtliche Veranstaltung werden, wie dabei betont wird, automatisch zurückerstattet.

Speyers dienstälteste Rock’n’Roll Kapelle, bestehend aus Thomas Hoppe an der Gitarre und Gesang, Vladimir Stalinsky am Kontrabass und Mike Fehn am Schlagzeug, wollte bei diesem Konzert eigentlich moderne amerikanische Tanzmusik und deutsche Wirtschaftswunderschlager aus den 1950er bis in die frühen 1960er Jahren im authentischen Sound und Stil dieser goldenen Zeit erklingen lassen. Es sollte ein Stelldichein der beliebten Hits von Elvis, Chuck Berry, Peter Kraus und Ted Herold werden.

Allerdings werden nach bisherigem Planungsstand die beiden anderen Xmas-Special-Konzerte des Kulturbüros der Stadt Speyer am Samstag, 18. Dezember, mit Alexandra Lehmler und Matthias Debus sowie am Sonntag, 19. Dezember, mit der Jimi-Hering-Weihnachtsexperience wie geplant im „Philipp eins“ stattfinden.

Für diese beiden Konzerte gibt es derzeit noch Karten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) in Vorverkauf unter www.mein-event.shop.

Die Veranstaltungen unterliegen selbstverständlich den aktuellen Corona-Verordnungen und werden gegebenenfalls entsprechend angepasst. zg