Retscherrock statt Altstadtfest

Speyer. Auch wenn das Altstadtfest erneut abgesagt wurde, darf der Retscherrock im Open-Air-Bereich der Halle 101 veranstaltet werden. Gemütliches Beisammensein an Bierzeltgarnituren, leckere Getränke von lokalen Anbietern und gute Musik – ein kleines Stück Normalität in dieser immer noch nicht einfachen Zeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Freitag, 10. September, sind das Kalle Chorus Projekt, Vellocet und MIG auf der Bühne zu erleben. Das Projekt bietet Pfälzer Kino als One-Man-Rockband. Dabei trifft Pfälzer Dialekt auf Hard‘n‘Heavy, während Vellocet Rock‘n‘Roll mit einer kleinen Prise Grunge zu Gehör bringt. Deutschrock mit Songs von Lindenberg und Nena bis Juli und den Toten Hosen bietet schließlich MIG. Der 11. September wartet mit Alternative Rock von Crackbrained, Elektro Post Rock mit aufregender Live-Show von Yodas Rising und Volbeat-Coversongs von Mentez auf. Einlass an beiden Tagen ist um 18.30 Uhr, Musikende um 0 Uhr.

Sonntags gibt es zum ersten Mal seit langer Zeit wieder einen Frühschoppen in der Halle 101. Three Cheese bieten dabei Bee Gees goes Akustik. Einlass zum Frühschoppen ist um 10 Uhr. Tickets für die Tische in der Halle sind ausschließlich via Reservix verfügbar.

Die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen werden dabei strikt eingehalten, betonen die Veranstalter des Rockmusikervereins. Abseits des zugewiesenen Tischs ist daher eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, die vorgegebenen Laufwege innerhalb und außerhalb der Halle müssen eingehalten und mindestens 1,5 Meter Abstand eingehalten werden. zg/mgw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2