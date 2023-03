Rheinbrücke Speyer: Bau der Radwegrampe ab 13. April

Speyer. Nach fast dreijähriger Bauzeit wurde im November 2021 die Salierbrücke für den öffentlichen Verkehr wieder freigegeben. Ebenso wurde der Umbau des Knotenpunktes Lußhof zur Verbesserung des Verkehrsflusses fertiggestellt. Seitdem müssen Radfahrende, die von Speyer in Richtung Hockenheim fahren, nach der Salierbrücke eine Rampe mit zwei engen 180-Grad-Richtungswechseln bewältigen. Zusätzlich ist der Winterdienst in der aktuellen Verkehrsführung erschwert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um eine direkte Radwegführung ohne zweifachen Richtungswechsel wiederher-zustellen, soll die bisherige Rampe durch eine neue Rampe in Fahrtrichtung von Speyer nach Hockenheim ersetzt werden. Aufgrund der Lage der neuen Rampe im Vogelschutzgebiet „Rheinniederung Altlußheim – Mannheim“, im Landschaftsschutzgebiet „Hockenheimer Rheinbogen“ und innerhalb eines Biotops, sowie dem Vorkommen geschützter Arten, unter anderem Zaun- und Mauereidechsen, wurde ein Maßnahmenkonzept mit entsprechenden Vermeidungs-, Verminde-rungs- und Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff erstellt. Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis hatte im Februar dieses Jahres dem Maßnahmenkonzept zugestimmt, sodass jetzt mit dem Bau der neuen Rampe begonnen werden kann.

Die Arbeiten werden am 13. April mit den Artenschutzmaßnahmen, dem Rückbau und der Verlegung bestehender Gabionen in den Bereich des Brückenwiderlagers, beginnen. Anschließend wird die bestehende Rampe rückgebaut und die neue Rampe hergestellt. Für die neue Rampe müssen zusätzlich Winkel-stützwände im Bereich der Böschung errichtet werden. Für die Arbeiten ist eine Bauzeit von drei Monaten angesetzt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 460.000 Euro und werden vom Bund getragen.

Während der Arbeiten muss der Radweg von Speyer kommend über die Brücke nach Hockenheim gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die nördliche Brückenhälfte im Gegenverkehr. Aufgrund der geringen Breite des Radweges auf der Nordseite, besteht für Radfahrer die Pflicht abzusteigen. Der Radweg zwischen Rhein und Lußhof wird während der Bauzeit lediglich eingeengt. Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Verkehrsteilnehmer für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis.