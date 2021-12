Mainz. Wer bereits eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten hat, ist ab Samstag, 5. Dezember, in Rheinland-Pfalz von der 2Gplus-Regelung ausgenommen. Das hat die Landesregierung am Freitag in einer Sondersitzung entschieden, wie unter anderem die Tagesschau am Freitagnachmittag berichtet. Für Menschen, die bereits die sogenannte Booster-Impfung erhalten haben, reicht dann für Besuche in Restaurants oder Fitness-Studios ein Impfnachweis aus.

