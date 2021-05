Ritterorden nimmt Mitglieder auf

Speyer. Der päpstliche Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem nimmt am Samstag erstmals seit 30 Jahren im Dom zu Speyer neue Mitglieder auf. Der Großprior des Ordens Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, und der Statthalter des Ordens in Deutschland, Michael Schnieders, werden den 22 Kandidatinnen und Kandidaten dazu Ordenskreuz und Mantel überreichen, wie das Bistum Speyer am Montag mitteilte. Die Herren erhalten zusätzlich einen Ritterschlag. Der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem ist eine katholische Ordensgemeinschaft mit weltweit mehr als 30 000 Mitgliedern, davon rund 1500 aus Deutschland. Ihr gehören Männer und Frauen, Laien und Geistliche an. epd

