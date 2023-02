Rodung sorgt für Sperrung

Speyer. Rodungs- und Rückschnittarbeiten werden an diesem Dienstag, 14. Februar, und am Mittwoch, 15. Februar, in der Schifferstadter Straße zwischen der Einmündung zu den Märkten Rewe/Thomas Philipps und dem Fahrbahnteiler in Richtung Ortsausgang durchgeführt. Die Rodungsarbeiten stehen in Zusammenhang mit der geplanten Verbreiterung des Geh- und Radwegs im Zuge der Pendler-Radroute „Schifferstadt – Wörth“, deren Umsetzung im Herbst 2022 vom Stadtrat beschlossen wurde. Die Maßnahmen wurden mit der Oberen und Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt.

Am 14. Februar kommt es voraussichtlich nur zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Am 15. Februar zwischen 9 und 14 Uhr muss infolge der Rückschnittarbeiten die Schifferstadter Straße in diesem Bereich in Fahrtrichtung stadteinwärts gesperrt werden. Eine entsprechende Umleitung über Siemens-, Brunck- und Landwehrstraße wird eingerichtet. zg