Roman Knizka rezitiert Texte von Opfern

Speyer. Unter dem Titel „Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen . . .“ findet am Donnerstag, 28. Oktober, um 19 Uhr ein literarischer Kammermusikabend zu Geschichte und Gegenwart rechter Gewalt in Deutschland statt. Im Alten Stadtsaal in Speyer (Maximilianstraße 12) musiziert das Ensemble Opus 45, die Rezitation übernimmt der bekannte Schauspieler Roman Knizka.

Am 19. April 1945 schworen sich die Befreiten des KZ Buchenwald in einer bewegenden Ansprache den „Nazismus mit seinen Wurzeln“ zu vernichten. Doch schon bald nach dem Untergang des NS-Regimes lebte in Deutschland rechtsextremes Gedankengut auf. Seit 1945 fielen immer wieder Menschen rechtsextremer und rassistischer Gewalt zum Opfer. Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Gewalt und Terror sind immer wieder Realität geworden.

Schauspieler Roman Knizka rezitiert im Alten Stadtsaal. © Tom Solo

Der Titel ist ein Zitat des italienischen Schriftstellers Primo Levi. Der Auschwitz-Überlebende warnte 1986 davor, im Gedenken an die Verbrechen des Holocaust nachzulassen: „Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen: Darin liegt der Kern dessen, was wir zu sagen haben.“

Schlaglichtartig beleuchtet das Programm einschneidende Ereignisse aus den letzten Jahrzehnten, unter anderem die Schändung der Kölner Synagoge im Jahr 1959, das Attentat auf Rudi Dutschke, den Oktoberfest-Anschlag in München, die Pogrome von Solingen und Rostock, die Terrorakte des NSU, den Mord an Walter Lübcke, der versuchte Massenmord an Juden am Versöhnungstag (Jom Kippur) in Halle/Saale. Zu Gehör kommen harte Fakten in Form von Reportagen, Stimmen von Opfern rechter Gewalt sowie das Zeugnis einer Neonazi-Aussteigerin.

Den musikalischen Kommentar, stellenweise auch Kontrapunkt zur Lesung, bilden große Werke der Bläserquintettliteratur von Paul Hindemith, Pavel Haas und György Ligeti – drei Komponisten, die zu Opfern von Holocaust und nationalsozialistischer Diktatur wurden.

Veranstalter ist die Katholische Erwachsenenbildung Bistum Speyer. Der Abend ist Teil der SchUM-Kulturtage Speyer sowie der Veranstaltungsreihe von Bistum und Landeskirche zu 1700 Jahren jüdischem Leben in Deutschland und wird gefördert vom Verein „#2021JLID – Jüdisches Leben in Deutschland“ aus Mitteln des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. is

Info: Tickets für 12 Euro, ermäßigt 8, sind online erhältlich über www.reservix.de oder vor Ort in der Dom-Info und der Tourist-Info in Speyer sowie im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen (geöffnet Mo bis Fr. 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr).