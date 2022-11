Roßhirts letzte Vorstellung

Speyer. Nach über zehn Jahren stellt Joachim Roßhirt letztmals am Donnerstag, 10. November, um 20 Uhr in der Stadtbibliothek (Villa Ecarius) acht Neuerscheinungen des Buchmarktes vor. Aus den vielen neuen Werken hat der Speyerer Buchhändler die Titel herausgesucht, die ihm besonders beachtenswert erscheinen. Dazu zählen Ian McEwans „Lektionen“ und Berit Glanz’ „Automaton“.

Für Lesefreunde findet sich in der Auswahl sicherlich auch die ein oder andere Geschenkidee für das kommende Weihnachtsfest. Karten sind im Vorverkauf für 4 Euro in der Stadtbibliothek oder an der Abendkasse erhältlich.

Das Team der Stadtbibliothek bedankt sich herzlich bei Joachim Roßhirt für die gelungene Zusammenarbeit im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Acht nach 8“, welche im Jahr 2011 ins Leben gerufen wurde. Ab nächstem Jahr wird Literaturwissenschaftlerin Christine Stuck die Buchvorstellungen übernehmen. zg