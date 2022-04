Rumble Jam mit DJ und Soul-Sextett

Speyer. Die Liebhaber von souligem Jazz und aufregendem Boogaloo erwartet am Gründonnerstag ein ganz besonderes Event. Das Zimmertheater Speyer präsentiert zum Start in das Feiertagswochenende ein Rumble Jam Special in der Heiliggeistkirche.

Die ursprünglich erst für nächste Woche geplante Veranstaltung wurde vorverlegt und startet ab 20 Uhr. Das Tanzbein kann an diesem Abend bis maximal 0 Uhr pünktlich zum Karfreitag-Tanzverbot geschwungen werden.

Wie schon an anderen Genre-Abenden wird die musikalische Stammbesetzung mit Hannes Hoffmann an der Gitarre, Moritz Erbach am E-Piano, Hans-Joachim Grieb und DJ Hering Cerin für die nötige Stimmung sorgen.

Tolle Gäste mit dabei

Beim Rumble-Jam-Event im Oktober mit Robert Schippers an der Hammondorgel fiel es doch schwer, still auf den Stühlen sitzen zu bleiben, und so wurde die Idee geboren ihn noch einmal zu einer Session einzuladen. Als weiterer Gast wird Trompeter und Sänger Flo Wehse das Soul-Jazz-Sextett komplettieren und garantiert für noch mehr Körperzuckungen sorgen. Damit in den Pausen die Stimmung nicht abreißt, packt Hering Cerin alias DJ Hering noch ein bisschen Konservenmusik ein und so heißt es dann: Stühle raus, Partyvolk rein und fröhliches Zappeln bis zum Karfreitag-Tanzverbot.

Wer mit von der Partie sein möchte, kann sich für 18 Euro oder ermäßigt für 12 Euro Tickets sichern. Eine rechtzeitige Reservierung ist zwingend notwendig und kann mit Angabe der Kontaktdaten aller Besucher über folgende Kanäle getätigt werden: Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, via E-Mail an tickets@zimmertheater-speyer.de oder unter www.zimmertheater-speyer.de.