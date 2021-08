Salier-Gesellschaft übergibt Spende an Gemeindeschwester

Speyer. Zusammen mit der Speyerer Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Monika Kabs haben Vertreter der Salier-Gesellschaft aus dem Erlös ihres 30. Privilegienfestes eine Spende in Höhe von 1000 Euro an die Gemeindeschwester Alexandra Mika übergeben. Die Übergabe fand vor dem Kaiserdom statt, wo vor drei Wochen das Privilegienfest mit einer Lichtermesse gefeiert wurde.

Das Fest erinnert an die Verleihung besonderer Privilegien an die Stadt Speyer durch Kaiser Heinrich V. anlässlich der Beisetzung seines Vaters Kaiser Heinrich IV. Verknüpft war diese Verleihung „mit dieser beigefügten Bedingnis, dass sie alle an dem Jahrtage unseres Vaters feierlich zur Vigil und Messe zusammenkommen und Kerzen in den Händen tragen und von jedem Hause ein Brot den Armen zum Almosen geben“.

Betrag noch etwas aufgestockt

Um auch das soziale Anliegen des Kaisers erfüllen zu können, wurden die Gottesdienstbesucher um Spenden gebeten, der Erlös aus dem Kerzenverkauf kam dazu, und eine Aufstockung durch die Salier-Gesellschaft ergab den aktuellen Betrag.

Der soziale Aspekt wurde in den vergangenen 30 Jahren auf die vielfältigste Weise erfüllt. Kindergärten, Diakonie, Caritas, Frauenhaus, Lebenshilfe und viele andere wurden bedacht. Darauf hat bei der Übergabe der Vorsitzende der Salier-Gesellschaft Alfred Schießler verwiesen.

Das Leben zu Hause managen

In diesem Jahr will die Gesellschaft mit ihrer Spende die Arbeit der Aktion Gemeindeschwester plus unterstützen. Dieses Projekt wurde 2015 vom Mainzer Sozialministerium, dem heutigen Ministerium für Soziales, Transformation und Digitalisierung, ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit den Krankenkassen und kommunalen Gebietskörperschaften wie hier die Stadt Speyer soll hochbetagten Menschen, die nicht pflegebedürftig sind, geholfen werden, so lange wie möglich am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Dazu gehört auch die Teilhabe an der modernen Medienwelt.

Vor einigen Wochen wurde Alexandra Mika ein Koffer mit mehreren Tablets zur Verfügung gestellt. Durch behutsame Hinführung hat sie nun die Möglichkeit, älteren, interessierten Menschen die Scheu vor der modernen Technik zu nehmen und ihnen die digitale Welt näher zu bringen. Hauptsächlich zur Absicherung dieses Teiles ihrer Arbeit werde das Netzwerk die Spende der Salier-Gesellschaft verwenden, sagt die Gemeindeschwester. zg