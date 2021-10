Salierbrücke: Radweg wird verlegt

Speyer. Die Bauarbeiten auf der Salierbrücke bei Speyer gehen weiter: In der derzeitigen Bauphase steht die Erneuerung der Fahrbahn im direkten Anschluss an das Bauwerk auf beiden Seiten der Brücke an, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums. Hier ist jeweils ein Abschnitt von etwa 300 Meter Länge zu sanieren. Zur Durchführung dieser Bauphase ist es nötig, ab Dienstag, 26. Oktober, den derzeit auf der südlichen Brückenhälfte geführten Radweg auf die fertigstellte Nordseite der Brücke zu verlegen. Der Zugang zur Brücke erfolgt dann auf badischer Seite über die Rampe am Hotel Luxhof. Auf Seite Rheinland-Pfalz ist die Rampe am Parkplatz Messplatz zu nutzen. In diesem Zuge wird auch die provisorisch für die Bauzeit installierte Beleuchtung des Fußweges auf der Brücke rückgebaut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1