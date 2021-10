Salzwasser mit ziemlich unterschiedlichem Gehalt

Speyer. Egal, ob Nordsee, Mittelmeer oder Pazifik, eins haben diese Gewässer gemeinsam: Salzwasser. Wer das Sea Life Speyer besucht, begibt sich auf eine Reise durch 13 verschiedene Unterwasserwelten. Die Reise beginnt zunächst mit Süßwasser, an der Quelle des Rheins, und folgt dessen Lauf bis zur Mündung in die Nordsee. Hier beginnt der Salzwasserbereich und führt weiter durch das Mittelmeer bis in die Tiefen des tropischen Ozeans, dem Pazifik.

Insgesamt fließen knapp 500 000 Liter Salzwasser durch das Aquarium, das entspricht in etwa 3500 Badewannen. Um das möglich zu machen, werden jedes Jahr dafür gut 20 Tonnen reines Salz ans Sea Life Speyer geliefert. Jedoch kein herkömmliches Speisesalz, sondern spezielles, extra fürs Wasserwelten-Museum angefertigtes Meersalz. In einem großen Mischreservat wird dann das „Meerwasser“ für Nordsee, Mittelmeer und Pazifik angerührt. Denn diese richten sich an dem natürlichen Salzgehalt dieser Meere. Der liegt im Durchschnitt bei 3,3 Prozent, das bedeutet also 33 Gramm Salz auf einen Liter Leitungswasser. Dabei ist die Nordsee jedoch weniger salzig als der Pazifik.

Erst komplett auflösen

„Bevor das Wasser in die jeweiligen Becken fließt, ist es wichtig, dass sich das Salz vollständig gelöst hat und entsprechend temperiert wurde“, erklärt Fabian Held, Aquarist im Sea Life Speyer. „Denn nicht alle Meeresbewohner fühlen sich in jedem Gewässer gleich wohl.“

So ist beispielsweise Marty, die grüne Meeresschildkröte, im tropisch warmen Pazifikbecken bei 25 Grad zu Hause. Für den optimalen Salzgehalt werden für dieses Becken 60 Badewannen voll Salz benötigt. Wieviel Salz in allen anderen Becken im Sea Life vorhanden ist, können Klein und Groß übrigens jetzt spielerisch direkt vor Ort erkunden. zg

