Samstags kostenlos Bus fahren

Speyer. Die Stadt lädt mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und DB RegioMitte Bürger und Besucher an den Adventssamstagen am 27. November sowie am 4., 11. und 18. Dezember dazu ein, den städtischen Busverkehr kostenlos zu nutzen. Das Angebot gilt für die Linien 561 bis 569.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Aktion bietet den Fahrgästen die Möglichkeit, ihre Weihnachtseinkäufe nicht nur stressfreier, sondern auch klimaschonend zu erledigen“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Parkplatzsuche entfällt

Auch die Suche nach Parkplätzen und Sorge um abgelaufene Parkzeit entfalle. Gleichzeitig fungiere das Angebot als Unterstützung für den stationären Einzelhandel, der unter den Corona-bedingten Einschränkungen gelitten habe, so Seiler. zg