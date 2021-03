Speyer. Der Anfang 2019 von Persönlichkeiten aus Speyer und der Region ins Leben gerufene Verein „Zukunft Dialog Speyer“ diskutierte an diesem Montag bei einer Onlinekonferenz über die Covid-19-Pandemie und stellte bei dieser Gelegenheit ein Luftreinigungssystem der auch in der Domstadt mit einem großen Werk vertretenen Firma Mann & Hummel vor. Moderiert wurde das Onlinetreffen von Rubina Zern-Breuer, Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität für Verwaltungswissenschaften und dort Koordinatorin des Projektes WITI, was für Wissens- und Ideentransfer für Innovation in der Verwaltung steht.

Grundsätzlich war das Zoom-Meeting als weiterer Schritt auf dem Weg zum angestrebten Vereinsziel gedacht, einen Dialog in Speyer und der Region in Gang zu setzen, um die Bemühungen zur Bewältigung künftiger Aufgaben vor allem im sozial- und gesellschaftspolitischen Bereich zu intensivieren. Derzeit gehören dem Verein 40 Mitglieder aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Wissenschaft an.

Beherrschende Thematik war jedoch das Infektionsgeschehen in Speyer. Wie man Risiken minimieren könnte, erklärte nach einem Grußwort von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und einer kurzen Einführung des Vereinsvorsitzenden Günter Hoetzl der Experte Frank Spehl von Mann & Hummel. Das war kein Zufall, denn Gerhard Weis, Vorsitzender des dortigen Konzernbetriebsrates, ist Mitglied im Verein „Zukunft Dialog Speyer“.

Der Power-Point-Präsentation war zu entnehmen, dass der weltweit größte Filterhersteller mit Stammhaus in Ludwigsburg und dem wichtigen Filtrationsstandort Speyer insgesamt 22 000 Mitarbeiter hat. Schnell wurde klar, dass der Einsatz von Luftreinigern wesentlich effektiver ist als die von politisch Verantwortlichen am laufenden Band produzierten verbalen „Luftblasen“.

Ob im Bereich von Forschungslaboren, Operationssälen, Arztpraxen, Schulen, Kindergärten oder in Büroräumen – überall könnten die von Mann & Hummel hergestellten Filtersysteme für saubere Luft sorgen, betont der Referent. Dabei spiele es keine Rolle, ob es sich um mobile Geräte für verschiedene Raumgrößen oder Ergänzungen für bereits vorhandene Klimaanlagen handle.

Bis zu 99 Prozent Wirkung

Technische Details wie eine Partikelreduktion von bis zu 99 Prozent ließen ebenso aufhorchen wie die Wirkungsbreite der Luftreinigungssysteme. Die effizienten Hepa-Hochleistungsschwebstofffilter sind demnach nicht nur gegen Covid-19 wirksam, sie hemmen auch Grippeviren, Bakterien, Pollen, Schimmelpilzsporen, Feinstaub und andere Partikel, was beispielsweise für Allergiker von besonderer Bedeutung sei, so der Fachmann.

Bei der anschließenden Diskussion wurde aber auch klar, dass die Risikominimierung nicht umsonst zu haben ist. So soll die Komplettausstattung für ein Gymnasium mit 1500 Schülern rund 120 000 Euro kosten. Für die Anschaffung von Einzelgeräten fallen nach Spehls Ausführungen Kosten in Höhe von 700 Euro für kleinere Geräte und 4500 Euro für Luftreiniger an, die beispielsweise in großen Hotelhallen ihre positive Wirkung entfalten könnten.

Alle Teilnehmer an der Runde waren sich dennoch einig, dass Bund, Länder und Kommunen den finanziellen Aufwand im Interesse der Gesundheitsvorsorge nicht scheuen sollten. Als positives Beispiel wurde Schweden erwähnt, das erheblich in die Luftreinigungstechnik investiert habe. Dazu erklärte Fachmann Spehl: „Deutschland hat den Fuß auf der Bremse. Erworben werden unsere Geräte überwiegend von privaten Trägern. Wir produzieren in Deutschland, aber die Märkte befinden sich woanders!“

Dass bei uns vieles in Frage gestellt wird und Anträge auf Fördermittel zur Beschaffung von Luftreinigern mit erheblichen bürokratischen Hemmnissen verbunden sind, ließ der Römerberger Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann anklingen. In der Schlussrunde wurden Vorschläge und Handlungsempfehlungen für künftige Aktivitäten unterbreitet. So wurde ein Crowdfunding-Projekt zur Finanzierung von Leasinggeräten für Veranstaltungen angeregt. Ferner soll eine Verbund-initiative mit Speyerer Unternehmen gestartet werden. Zudem sollen zu bestimmten Themen wie dem Ausstoß von CO2 Gespräche mit relevanten Gesellschaftsgruppen und Experten geführt werden. Einige der 18 Konferenz-Teilnehmer schlugen vor, dem Stadtrat in einer Sondersitzung das Luftreinigungskonzept von Mann & Hummel vorzustellen.