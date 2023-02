Sauna gibt’s wieder täglich

Speyer. Das Badevergnügen wird wieder größer: Ab Freitag, 17. Februar, ist die Saunalandschaft des Sport- und Erlebnisbades Bademaxx in der Speyerer Geibstraße wieder täglich geöffnet. Aufgrund der Energiekrise konnte die Sauna in den letzten Monaten nur tageweise besucht werden. Um den Aufenthalt im Hallenbad angenehmer zu gestalten, wurden die Temperaturen in den Räumen und im Wasser bereits Anfang der Woche um ein Grad auf Vorkrisenniveau angehoben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Gasversorgung in Deutschland ist stabil und die Versorgungssicherheit gewährleistet“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Es sei laut Bundesnetzagentur unwahrscheinlich, dass es in diesem Winter noch zu einer Gasmangellage kommen werde. „Schwimmen und Saunabaden sind förderlich für die persönliche Gesundheitsvorsorge“, betont Stefanie Seiler und dankt den Besuchern für ihre Treue und ihrVerständnis für die Einschränkungen in den letzten Monaten. sd/zg