Sauna nur noch bis Sonntag

Speyer. Wer im Bademaxx in die Sauna will, sollte das bis Sonntag erledigt haben, denn ab Montag, 25. Juli, ist die Sauna geschlossen. Damit soll jetzt im Sommer Erdgas gespart werden. Voraussichtlich bis zum 2. September bleiben die Öffnungszeiten im Hallenbad verkürzt von Montag bis Donnerstag jeweils 15 bis 22 Uhr. An den anderen Tagen und im Freibad gelten die regulären Öffnungszeiten. Schwimmkurse, Vereinssport und Wassergymnastik finden statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Stadt Speyer und die Stadtwerke appellieren an die Bevölkerung: Jede eingesparte Kilowattstunde bei Strom und Erdgas hilft, unsere gemeinsame Ausgangslage bei der Energieversorgung im kommenden Herbst und Winter zu verbessern. zg/